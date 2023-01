Escrivá, escucha y haz algo con las citas en las oficinas de la Seguridad Social

Durante las últimas semanas han sido varios los amigos y conocidos que me han relatado andanzas y peripecias varias en sus relaciones con la Seguridad Social. No me resisto a transcribir una de ellas, que puede resumirse en el clásico lema «vuelva usted mañana» o en el más moderno «la maldición de la ventanilla».

Dice así: «Este es mi periplo para conseguir cita en la Seguridad Social –a día de hoy todavía no la he logrado–. Me acerco a la oficina que tiene el organismo en Pozuelo de Alarcón (Madrid) y el vigilante no me deja pasar porque hay que pedir cita previa; a continuación me da una fotocopia con las indicaciones sobre cómo conseguir la cita por teléfono o por la web, con una serie de teléfonos, y me dice que llame entre las 00,00 y las 07,00 horas, ya que es el único horario en el que no están colapsados los teléfonos. Primero lo intento por vía telemática, voy al ordenador y sigo las instrucciones que figuran en la fotocopia, entró en la página de la Seguridad Social y al intentar pedir cita me dice que es imposible, que no hay, ni presencial ni telefónica en Madrid capital y tampoco en la Comunidad».

«Realicé el intento al menos cinco veces sin resultado. También he llamado al 901106570 y sale un contestador que te va pidiendo datos, pero en un momento dado la locución se entrecorta y ya no sabes si tienes que introducir tu DNI, el teléfono, la fecha de nacimiento o qué; al final, la locución me dijo que no ha sido posible darme cita por ese medio. Llamé varias veces más sin resultado. Decidí utilizar otro de los teléfonos que aparecía en la fotocopia con el mismo resultado. Al final, me dice la locución que, para conseguir cita, lo haga por la web. También lo intento por la App de la Seguridad Social, en la que sale un mapa con todas las oficinas que hay en Madrid, pincho en cada una de ellas y en todas sale un mensaje que dice que no existe disponibilidad para la oficina señalada. Al día siguiente repito las mismas operaciones con el mismo resultado negativo».

Y así sigue nuestro protagonista, sin cita. Escrivá, es verdad que tiene usted, y nosotros, un grave problema con las pensiones, pero también con la no atención al ciudadano. ¡A ver si hace usted algo!