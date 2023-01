Las razones por las que los empresarios rechazan sentarse en la mesa del SMI con Díaz y los sindicatos

“Llevamos escuchando desde el mes de agosto a la vicepresidenta Yolanda Díaz que iba a subir el SMI. Pero, hasta la fecha, han pasado cinco meses y no tenemos propuestas ni papeles por escrito. Solo palabras”. Así ha resumido el vicepresidente de CEOE y presidente de ATA la situación en la que se encuentra la negociación del salario mínimo, a cuya mesa de diálogo la patronal ha confirmado que no asistirá porque “no se dan las condiciones” para sentarse a negociar, ya que aseguran no han recibido ”ninguna propuesta concreta ni ningún documento que detalle una propuesta de subida”.

El Ministerio de Trabajo asegura que ya ha comunicado a todas las partes que apuestan por una subida con una horquilla de entre el 4,6% y el 8,2%, que equivaldría a una renta mínima de entre 1.046 euros y 1.082 euros, aunque la ministra ya ha confirmado que su intención es “subirlo lo máximo posible”, es decir, los 1.082 euros. La patronal mantiene que el salario mínimo debería de subir el 4%, hasta 1.040 euros brutos al mes en 14 pagas, supeditado a establecer un régimen de deducciones aplicables al sector agrario y a modificar la normativa de revisión de precios en los contratos con el sector público para poder repercutir el incremento del SMI en los contratos en ejecución. Por su parte, los sindicatos apuestan porque el SMI suba al menos un 10%, hasta 1.100 euros brutos mensuales.

Los empresarios -al igual que los sindicatos- exigen a Díaz que se posicione ya y fije el SMI de 2023, ya que todas las partes han presentado sus propuestas y la decisión es exclusiva del Gobierno. Pero advierten que la subida debe ser acorde con la situación económica y empresarial. “Es inviable seguir aumentando más los costes laborales. Subir el SMI de forma desproporcionada va a hacer poner en serio peligro la viabilidad de muchas actividades, muchos autónomos y muchas empresas”, ha advertido Amor, que también ha reprochado que “no vamos a ir a una reunión sin tener claro qué piensan de nuestra propuesta”.

Hay que recordar que la patronal mantiene su negativa a reunirse con representantes del Ministerio de Trabajo tras romper cualquier lazo con Yolanda Díaz y sus representantes tras “traicionar” el acuerdo alcanzado en la reforma laboral y pactar una enmienda transnacional con Bildu para modificar el artículo 51 de la Ley de Empleo, “que se descartó en la firma de la reforma y colaron por la puerta de atrás”. Por eso, la patronal solo contesta “por escrito” todas las proposiciones que se hagan desde el Ministerio.

En la misma línea, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha criticado que con la presencia de los agentes sociales en esta mesa, “el Gobierno solo busca la foto”, y ha recordado que “estamos en la misma situación que en la mesa de diálogo el pasado 21 de diciembre. S No ha cambiado nada. Si yo mando a alguien a la mesa, porque va gente técnica, no tiene capacidad de decir sí o no porque no tenemos una propuesta. Lo mínimo es mandar una”. Garamendi también ha rechazado la validez del informe y ha insistido en que el Gobierno tendría que haber presentado antes a la mesa de diálogo una cifra concreta. “Hay una horquilla, pero no sabemos más. A mí los expertos no me tienen nada que decir. Yo represento a las empresas, que son las que pagan los salarios”, ha manifestado”.

Desde la CEOE también exigen que se revisen los contratos de servicios de empresas con administraciones públicas en los que el salario mínimo ha subido un 35%, pero en cambio estas “se niegan a actualizar el importe de dichos contratos”, como es el caso de los sectores de la limpieza, la seguridad o la comida en colegios y hospitales. “Te obligan a subir los salarios pero los contratos siguen estando donde están y no puedes salirte de ese contrato”.

Por su parte, Trabajo confía en cerrar hoy un acuerdo con CC OO y UGT y ve “irresponsable” el plantón de CEOE. “No es de recibo que en una de las decisiones más importantes en materia laboral que se va a tomar en 2023 la patronal no esté en la mesa. Nos apena y queremos que reflexione”, criticó el secretario de Estado de Empleo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey.