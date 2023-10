El 70% de las empresas encara 2024 con incertidumbre

Siete de cada diez empresas afirma estar cumpliendo o mejorando sus expectativas respecto a su actividad en este año. Un estado de opinión positivo presente en todas las empresas, independientemente de su tamaño y sector de actividad. Esta conclusión se desprende del Estudio de Clima Empresarial de la Cámara de Comercio de España, en colaboración con Sigmados, que señala que el 50,8% de las empresas se muestra muy o bastante optimista respecto a la evolución de sus negocios en el conjunto de 2023. Este tono positivo, se deteriora ligeramente en 2024, cuando el porcentaje de empresas optimistas y pesimistas prácticamente se iguala: un 48,9% frente a un 48,5%, respectivamente.

Los sectores con unas perspectivas menos positivas para el año próximo son el agroalimentario, el comercio y la construcción. Las ventas en el exterior y las importaciones de suministros son los dos ámbitos en los que las empresas esperan una mejor evolución el próximo año, aunque el optimismo domina en todas las cuestiones analizadas, incluidas las ventas en España, las inversiones y la contratación de personal. A pesar de esta visión positiva sobre sus negocios, las empresas son pesimistas respecto a la evolución del conjunto de la economía: un 44,3% cree que empeorará. Además, esperan un comportamiento negativo sobre los costes laborales, los precios de consumo y las condiciones de acceso a la financiación. Estos elementos figuran entre los principales riesgos impuestos por el contexto económico que las empresas contemplan tanto a corto como a medio plazo.

Respecto a las dificultades más importantes que están sufriendo las empresas en la actualidad, el 45% señala la subida del coste de los suministros, seguida del incremento de los costes laborales. Otras dos cuestiones mencionadas por algo más del 29% de las empresas son la elevada presión fiscal y la escasez de mano de obra. De cara al futuro, la inflación, la elevada presión fiscal y la caída de la demanda constituyen las principales preocupaciones de los encuestados para el desempeño de su actividad empresarial. En cuanto a los riesgos que amenazan la evolución del conjunto de la economía española, el 38,1% de las empresas señala la persistencia de la inflación, seguido por la subida de los tipos de interés, para un 37%. En opinión del presidente de la Cámara de España, José Luis Bonet, “lo que nos está diciendo esta encuesta es que el ánimo de los empresarios y su determinación a superar la crisis se pueden ver mermados si no se toman medidas que les ayuden a hacer frente, tanto a la inflación como a la elevada presión fiscal que sufren”.

Fondos de recuperación Next Generation

La encuesta revela que el grado de conocimiento sobre los fondos de recuperación Next Generation EU sigue en aumento. El 56,5% de las empresas conoce los fondos, lo que supone un incremento de más de 2 puntos porcentuales en un año y son las empresas de 10 a 99 empleados y de los sectores industrial y agroalimentario las mejor informadas de su existencia. Asimismo, un 41,5% de las empresas saben acceder a los fondos Next Generation, tres puntos porcentuales más que el año pasado, y un 21,6% ha solicitado ayudas basadas en estos fondos. Entre quienes los han solicitado, el 52,1% afirma que la experiencia ha sido satisfactoria. A pesar de ello, las empresas continúan siendo escépticas respecto a la capacidad de los fondos Next Generation para transformar y modernizar el tejido productivo español. Sólo un 25,2% confía en su potencial para alcanzar este objetivo.