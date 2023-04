El 80% de los autónomos no ha mejorado su economía tras la pandemia

Los autónomos muestran claramente su pesimismo sobre el futuro de la economía española para este año. Casi el 80% tiene una percepción negativa o muy negativa y solo el 22,1% cree que será positiva o muy positiva. En este sentido, únicamente uno de cada cinco autónomos, el 20,8%, afirma que su negocio ha crecido en el último año; ocho de cada diez afirman no haber notado mejoría, de los que uno de cada tres, el 33,6%, ha registrado un descenso en su actividad, y el 45,6% aseguran que su actividad se ha mantenido igual que en el primer trimestre de 2022, aún con los coletazos de la pandemia. Sólo el 19,7% de los autónomos españoles cree que su negocio crecerá en los próximos meses, frente al 69,79% que responden que no mejorará a corto plazo, ya sea porque les parece que su actividad será igual a la de los meses anteriores (37,8%) o porque piensan que decrecerá (32%).

Estas son algunas de las conclusiones del XVII Barómetro de ATA, presentado por el presidente de la organización y vicepresidente de CEOE, Lorenzo Amor, que advirtió del impacto negativo del incremento de los gastos, los precios y la inflación sobre el colectivo. Así, el 75% de los autónomos reconoce que sus gastos han seguido aumentando durante el último año, entre un 10% y el 20% para el 39,4% de los autónomos, y entre el 20% y el 30%, para el 26,6%. El 85,3% afirma que los gastos han aumentado con respecto a 2022; el 10,2% asegura que sus gastos han sido similares a los del primer trimestre de 2022 y el 4,6% dice que han disminuido. Como consecuencia de ello, dos de cada tres autónomos ha tenido que subir los precios dada "la insostenibilidad de la situación". Frente a esto, uno de cada cuatro autónomos, el 27,6%, afirma haber asumido la subida de los gastos y ha mantenido los precios. De cara a los próximos meses, el 65,5% declara que si la situación sigue igual se van a ver obligados a subirlos. El 17,1% espera no tener que hacerlo y el 17,4% se muestra dudoso.

Este aumento de los gastos ha repercutido directamente en la facturación, que se ha resentido para un 38,1% de los trabajadores por cuenta propia. A nivel particular, el 19,8% de los autónomos afirma que su facturación ha aumentado respecto a marzo de 2022, siendo únicamente el 4,1% el porcentaje de autónomos que afirma que el crecimiento de su negocio ha superado el 20%. El 38% de los autónomos responde que su facturación se ha mantenido similar a la del mismo periodo de 2022 y uno de cada cinco autónomos, el 19,8% considera que su facturación en 2023 y con relación a 2022 ha disminuido.

Respecto al impacto de la inflación, un 68,1% admite que ha tenido que subir los precios respecto al año anterior frente a un 27,6% que los ha dejado igual. De cara al resto del año, un 65,5% de los autónomos pronostica que tendrá que seguir elevando los precios, y solo un 17,1% lo descarta. ATA destaca como causas de esas subida de precios en los encuestados por efecto directo de la inflación, seguido de las cotizaciones y los impuestos, la subida del precio de los carburantes y el coste de las materias primas.

En cuanto a la percepción sobre la economía en general, tres de cada cuatro autónomos destacan una tendencia nada positiva. Así, un 49,1% ven una tendencia negativa y el 28,8% una tendencia muy negativa. Solamente el 2% confía en que 2023 va a ser un gran año en materia económica y percibe la economía de manera muy positiva. El 20,1% se muestra optimista y ve la situación económica actual de forma positiva. "La situación no es buena sí hay más actividad en 2023 pero los autónomos ganan igual o menos que en 2022. Los gastos se han disparado y eso hace que, aunque haya más actividad, lo que los autónomos tienen a final de mes es igual o menos que el año pasado", explicó Amor.

Esta situación se ha reflejado también en el empleo autónomo. El 53,4% afirma tener trabajadores a su cargo, pero solo el 38,4% ha podido mantener la plantilla; el 11% se ha visto obligado a disminuirla y únicamente un 4,1 % la ha aumentado. De cara a los próximos meses, el 10% cree que tendrá que disminuir la plantilla si las cosas continúan como hasta ahora, un 33,3% espera poder mantenerla como está actualmente y un 4% considera que contratará a nuevos trabajadores. Los autónomos crean un tercio del empleo en España, entre el suyo propio y el de asalariados a su cargo. El 46,6% de los encuestados asegura no tener empleados porque no los requiere. El 16% tiene empleados vinculados al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), algo más de medio millón de personas.

La morosidad es "uno de los principales problemas" para este colectivo y según el barómetro sigue afectando a un 38,3% -el 6,4 % de ellos por parte de entidades públicas, el 7,9 % tanto públicas como privadas y el 24% por parte de otras empresas privadas-. Un 58,2% de los autónomos encuestados desde ATA aseguran, "de momento", no verse en este momento afectados por la morosidad.

Amor también ha destacado la pobre aceptación por parte del colectivo del nuevo Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), ya que solo el 12,5% de los autónomos encuestados ha comunicado su previsión de ingresos para los próximos meses y así adecuar su cuota de autónomos a sus ingresos reales. De ese 12,5% que afirma haber comunicado sus ingresos, uno de cada dos, el 53,1%, asegura que su cuota ha disminuido frente a uno de cada tres autónomos, el 33,6%, que afirma que el importe ha aumentado. El 60,3% de los autónomos encuestados no lo ha hecho y el 22,5% dice estar "muy desconcertado" con la nueva cotización y afirma no saber "si ha realizado o no dicha comunicación". Por su parte, de ese 60,3% que no ha trasladado su previsión de ingresos, el 13,2% sí tiene previsto hacerlo, pero un 54,5% no tiene intención de hacerlo.

Tampoco hay una buena respuesta sobre la reforma de la pensiones impulsada por el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá. Únicamente el 8,2% de los autónomos se muestra a favor de la nueva norma y considera que es necesaria y que podrá asumir las nuevas cargas. Por el contrario, prácticamente uno de cada dos autónomos, el 48,1%, cree que este nuevo sistema de pensiones que pretende llevar a cabo el Gobierno perjudicará su competitividad. Uno de cada tres autónomos, el 29,1%, considera que no va a poder asumir las nuevas cargas que la norma conlleva.

La financiación es otro de los aspectos fundamentales para el colectivo. En el último año, el 60,8% no ha acudido a una entidad bancaria a solicitar financiación frente a uno de cada tres, el 36,9% que sí que la han solicitado. De esos, se les ha denegado a un 5,2%. De ese 60,8% que afirma no haber solicitado financiación a lo largo del último año, el 27,6% apunta que no lo hizo porque no puede endeudarse más y un 33,2% señala que no lo ha necesitado. El 42,8% de los autónomos encuestados paga alquiler en su negocio, y de esos, a un 70% se les ha subido la renta. Para un 20%, el incremento ha sido de menos de un 4%, mientras que el 35,1% afirma que les han subido el alquiler entre un 4% y un 8%. Un 16,9% de los autónomos con alquiler señala que la subida ha sido por encima del 8%. Asimismo, un 25% de los autónomos, uno de cada cuatro, ha conseguido mantener su alquiler sin variaciones. Además, el 16,8% de los autónomos tiene una una hipoteca sobre su negocio. Con el incremento de los tipos de interés, únicamente el 10,8% afirma que su cuota no ha aumentado. Sin embargo, el resto ha tenido incrementos de entre 300 y 1.000 euros mensuales.