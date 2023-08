Alberto Granados: «El ChatGPT es como tener un copiloto que nos ayuda en nuestras tareas»

La aplicación de los datos y la IA suponen una oportunidad de crecimiento cuyo impacto estimado en el PIB supondrá solo en la industria española16.500 millones de euros en 2025. Aunque las ventajas de usar esta herramienta también traen consigo miedos asociados a la pérdida de empleo

¿Es la Inteligencia Artificial (IA) una amenaza para el empleo?

La Inteligencia Artificial (IA) ha pasado de ser algo futurible a una realidad que impulsa los negocios y mejora su competitividad. La IA es una tecnología que viene a potenciar nuestras capacidades y a hacernos más eficientes, al liberarnos de tareas repetitivas. Los avances en esta tecnología transformarán el modo en que trabajamos y vivimos. Puede mejorar el trabajo de los desarrolladores, la experiencia de cliente, la productividad de los empleados de las empresas y además, su aplicación a la observabilidad del negocio puede facilitar la optimización de los procesos y ayudar a las compañías a ser más rentables. Según datos de nuestro último Informe de Tendencias de Trabajo (Microsoft Work Trend Index), sólo 16% de los directivos encuestados cree que la IA implicará una reducción de empleo. En cambio, casi el doble, un 31%, piensa que aumentará la productividad de los empleados.

¿Falta talento en este sector?

Lo que sí ocurrirá es que la evolución de los sistemas de IA cambiará la naturaleza de algunos trabajos y creará nuevos empleos. Por ello, hay que trabajar para garantizar que los trabajadores estén preparados y que haya suficiente talento disponible para los trabajos que van a apoyarse en Inteligencia Artificial. La formación continua siempre ha sido importante, pero ahora es imprescindible. Nuestro país no está mal posicionado, pero debemos trabajar aún más. España es el cuarto país europeo en número de profesionales cloud, tras Francia, Alemania y Reino Unido. Podemos convertirnos en un polo de atracción de talento digital y generar conocimiento en áreas específicas como Inteligencia Artificial y ciberseguridad. Desde Microsoft estamos centrados en formar a los estudiantes en los trabajos, ya no del futuro, sino del presente, ayudar a los profesionales a adquirir las habilidades que necesitan para participar en la economía digital, y además, colaboramos con entidades públicas y organizaciones sin ánimo de lucro para ayudar a todos a acceder a habilidades digitales. Por ejemplo, acabamos de anunciar una nueva iniciativa para ayudar a aprovechar el potencial de la Inteligencia Artificial, dentro de nuestro programa Skills for Jobs., con nuevos cursos gratuitos desarrollados junto a LinkedIn y un nuevo concurso de becas para que las organizaciones puedan capacitar y reciclar a los trabajadores y sacar el máximo partido de la IA generativa.

¿Cuáles son los desafíos de ChatGPT, sus ventajas y sus peligros?

Esta nueva generación de IA no solo nos ayuda a procesar información, sino a razonar sobre ella. Es como tener un copiloto que nos ayuda en nuestras tareas, desde las más cotidianas a las más complejas. La IA nos va a facilitar interactuar más y mejor con los clientes, o con otros miembros de la organización. La Inteligencia Artificial está generando oportunidades sin precedentes para empresas de todos los tamaños e industrias. Cada vez más organizaciones están adoptando soluciones de IA para transformar la experiencia de sus clientes, potenciar la capacidad de sus empleados, optimizar sus procesos en base al análisis inteligente de los datos y generar nuevos productos y servicios digitales. Por ejemplo, es muy interesante su aplicación en áreas como la educación o la sanidad, pues permitirá que los profesores puedan dedicarle más tiempo a sus alumnos o los médicos a sus pacientes.

¿Es ChatGTP seguro?

La adopción generalizada de esta tecnología exige la definición de criterios adecuados para su desarrollo responsable comprendiendo su impacto en la sociedad. Desde Microsoft, llevamos trabajando en este sentido desde hace varios años. Contamos con un equipo de 350 ingenieros, abogados y expertos en políticas y normativas, que trabajan en gestión de transparencia, de sesgo y seguridad. Asimismo, es muy importante contar con un marco regulatorio potente, capaz de proteger a los usuarios y promover los usos positivos de la tecnología, con un modelo que permita las alianzas y sea abierto. La UE y el Parlamento Europeo ya están avanzando en ello. Es algo que desde Microsoft apoyamos y de hecho, hemos colaborado con ellos.