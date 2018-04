Análisis de bolsa: Los datos macro no son suficientes para el Ibex 35

Recorte de nuestro selectivo que sigue manteniendo el nivel clave de los 9.500 puntos. Después de unas jornadas en las cuales el mercado ha permanecido cerrado, hemos amanecido en el primer tramo del día con una caída provocada por el gran movimiento bajista que se dio el lunes en el mercado norteamericano, al que el mal comportamiento del sector tecnológico y la incertidumbre generada en la guerra comercial existente entre Estados Unidos y China, nos aproxima de nuevo a mínimos del mes de febrero.

La sesión ha ido de menos a más, sin llegar a cerrar la totalidad del hueco, el dato de desempleo no ha servido para dar impulso a un Ibex35, que por sí solo no ha logrado no contagiarse del sesgo negativo a nivel global.

En el entorno corporativo destacar el buen comportamiento que ha tenido Técnicas Reunidas que al calor de la subida del crudo cerca de un 1% ha conseguido anotarse casi un 3%, teñidos de rojo y con caídas superiores al 2% se han situado Grifols e Indra, que siguen siendo unas de las grandes dañadas dentro de nuestro selectivo acompañadas de Día.

Jorge López, analista de XTB