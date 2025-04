El año arranca con otra fuerte subida del precio de la vivienda usada, que se dispara un 11,2% y toca nuevos máximos

El año 2025 ha arrancado en el mercado de la vivienda como finalizó 2024 y como vaticinaban los expertos por la dinámica de la oferta y la demanda que hay, con una fuerte subida de los precios de venta. El coste de la usada en España registró una subida del 11,2% interanual durante el primer trimestre del año, según el informe del periodo de Idealista, que refleja los precios de venta, aunque no al que se cierran definitivamente las transacciones. Esta subida, que es del 1,7% en términos trimestrales, deja el metro cuadrado en 2.311 euros, lo que supone un nuevo máximo según los registros del marketplace inmobiliario.

Los precios tocaron máximos en el arranque de año en 19 de las 52 capitales de provincia analizadas por Idealista. En todas se incrementaron sus precios en los últimos doce meses, excepto en Huesca, donde se redujeron un 7,8%. Madrid encabezó la subida de precios, tras encarecerse un 22,7% en el último año, seguida por Valencia con un 21,6%. Le siguen Málaga (20,3%), Palma (18,5%), Alicante (16,2%) y Salamanca (15,1%). Entre los grandes mercados los precios también subieron en Sevilla (13,8%), Barcelona (11,3%), San Sebastián (9,8%) y Bilbao (7,3%).

La única reducción de precio se registró en Huesca y las menores subidas se produjeron en Gerona (0,3%), Orense (1,8%) y Palencia (2,3%).

San Sebastián es la capital española más cara (6.000 euros/m2), seguida de Madrid (5.321 euros/m2), Barcelona (4.804 euros/m2), Palma (4.634 euros/m2) y Bilbao (3.532 euros/m2). En la parte opuesta de la tabla se encuentra Zamora, la capital más económica, con un precio de 1.199 euros/m2.

Por comunidades, los precios se incrementaron en todas, excepto en Extremadura, donde se redujeron un 1,9% La mayor subida se registró en Madrid, donde las expectativas de los propietarios se incrementaron un 20,5%. También con aumentos de dos dígitos se sitúan las subidas de la Canarias (16,5%), Comunidad Valenciana (16%), la Región de Murcia (14,6%), Baleares (13,9%) y Andalucía (13,3%). La Rioja registró la menor subida, con un 1% interanual, seguida por Aragón (1,4%), Castilla y León (1,8%), Castilla-La Mancha (2,3%) y Galicia (2,8%). En Cataluña el incremento fue del 6%.

Falta oferta

Francisco Iñareta, portavoz de idealista, ha vuelto a poner el acento en la falta de oferta como el gran catalizador de los precios. "Hacía mucho tiempo que los precios de venta no crecían por encima de los del alquiler -subieron un 10% en el primer trimestre del año, según los datos de Idealista-, pero esa tendencia parece haberse asentado en el mercado. La oferta de viviendas en venta sigue reduciéndose y ni la escasa obra nueva que se construye ni el producto que llega del ya casi inexistente mercado del alquiler son capaces de contener una demanda que no deja de crecer. A pesar de la previsible estabilización de los tipos de interés, el apetito por comprar vivienda sigue siendo alto debido a la expectativa de que los precios no dejen de subir y a los altos precios de los alquileres debido a la escasez de oferta", explica.

Iñareta insiste en que hace falta que, "de manera urgente, se legisle para facilitar y acortar los plazos del desarrollo de suelo y la promoción de nuevas viviendas. Tenemos un importantísimo déficit de viviendas que se va agravando trimestre a trimestre y solo la creación de oferta puede poner fin a la escalada de los precios".