La BBC revela cómo los bancos islámicos ganan dinero sin cobrar intereses a sus clientes

En los bancos tradicionales, las tasas de interés son fundamentales para el funcionamiento de las operaciones financieras. Los ahorradores buscan beneficios por sus depósitos, mientras que los deudores calculan cuánto deberán pagar adicionalmente al devolver sus préstamos. Sin embargo, en la banca islámica, los intereses están totalmente prohibidos, ya que estas instituciones operan bajo los principios de la sharía, la ley islámica.

La sharía no solo prohíbe los intereses, sino que también establece que el dinero no debe causar daño ni promover actividades perjudiciales. Tal como señala el Banco de Inglaterra en su página web: “Los servicios financieros islámicos no invierten en cuestiones como bebidas alcohólicas, tabaco o juegos de azar”.

¿Por qué están prohibidos los intereses?

La prohibición de los intereses no es exclusiva del islam. En una entrevista a BBC Mundo, Celia de Anca, profesora de Finanzas Islámicas en la Universidad IE de España, afirma que este principio también se encuentra en las tradiciones judeocristianas. “En las tres tradiciones del libro siempre se ha prohibido el exceso de interés. La cuestión es cuánto es exceso. Para los islámicos, cualquier interés es excesivo”, explicó a la BBC.

Este rechazo está relacionado con la idea de que el dinero no debe tener valor por sí mismo, sino que debe servir como medio de intercambio de bienes y servicios que sí poseen un valor intrínseco. El Banco de Inglaterra lo resume así: “No debería ser posible ganar dinero con dinero”.

Además, en la tradición islámica se rechaza la especulación y las ganancias obtenidas sin esfuerzo o trabajo, principios que también compartieron pensadores occidentales como Santo Tomás de Aquino.

¿Cómo operan los bancos islámicos para obtener beneficios?

Aunque no cobran intereses, los bancos islámicos no operan sin fines de lucro. En palabras de De Anca a la BBC: “La banca islámica está, por supuesto, a favor de los beneficios. Lo que cambia es que estos deben respetar ciertas reglas”.

Una de las formas más comunes en que estas instituciones generan ingresos es a través de la participación en proyectos productivos o comerciales. Por ejemplo, un banco islámico puede invertir en un negocio y compartir tanto las ganancias como las pérdidas con el cliente. Según el Banco de Inglaterra, este modelo fomenta la asociación y el reparto equitativo de riesgos y beneficios.

En cuanto a los préstamos, se utilizan métodos alternativos al interés. Algunas opciones incluyen:

1. Arrendamiento financiero, también conocido como leasing:

2. Sociedad:

3. Reventa:

Un sector en crecimiento

El banco compra un bien, como una vivienda, y lo alquila al cliente hasta que este lo pague por completo.Banco y cliente compran juntos la propiedad, y el cliente paga gradualmente la parte del banco hasta ser el único propietario.El banco adquiere la vivienda y se la revende al cliente con una comisión que cubre sus costos y beneficios. Como afirma la BBC, esta modalidad es de difícil aplicación en ciertos países de Occidente debido a un doble impuesto, uno cuando el banco compra la vivienda y otro cuando el cliente la compra al banco. Sin embargo, países como Reino Unido han adaptado la situación legal y jurídica para que en estas situaciones solo se pague el impuesto una sola vez.

Aunque los principios de las finanzas islámicas son antiguos, la banca islámica como tal es relativamente moderna. Surgió en los años 50 y 60, pero ganó fuerza en la década de 1970 con el auge del petróleo, cuando grandes fortunas empezaron a buscar alternativas financieras que cumplieran con la sharía.

Hoy en día, la banca islámica es un sector en plena expansión. Según datos obtenidos por la BBC a través del Observatorio de Finanzas Islámicas de España, los activos financieros gestionados bajo estos principios alcanzaron los $4,5 billones en 2022 y podrían llegar a $6,7 billones para 2027. Más del 70% de estos activos se concentran en países del Golfo Pérsico, el Sudeste Asiático y el Medio Oriente.