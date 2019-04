Boeing descubre un nuevo fallo en el software en los 737 Max

Boeing, sumida en la peor crisis de su historia, ha vuelto a detectar un nuevo fallo en el software en sus aviones del modelo 737 Max, que "deberán solucionar antes de que vuelvan a volar". Los investigadores del accidente de Etiopía, en el que murieron 157 pasajeros y la tripulación, han descubierto que la aeronave llevaba una velocidad excesiva y que fue empujado hacia abajo por un sistema de automatización que se disparó de manera incorrecta.

El diario "Washington Post" informa de que en una de las revisiones, la compañía de Seattle, comprobó que detrás de la catástrofe de Etiopía y la del año pasado en Indonesia podría estar un problema adicional de software en del sistema de prevención de paradas. La Administración Federal de Aviación norteamericana (FAA, por sus siglas en inglés) ha ordenado que se solucione antes de que estos aviones reciban de nuevo la autorización para volar. Por su parte, Boeing quiso aclarar que se trata de un problema menor y que no está relacionado con el sistena antibloqueo.

El presidente ejecutivo de la compañía, Dennis Muilenburg, indicó que la publicación del informe preliminar del accidente de Etiopía reveló que tanto en el accidente en Etiopía como en Indonesia, se activó el sistema de aumento de características de maniobra, conocido como MCAS, en respuesta a la detección errónea de un ángulo durante la maniobra. “Como han explicado los pilotos, la activación errónea de la función MCAS puede presionar a lo que ya es un entorno de alta carga de trabajo. Es nuestra responsabilidad eliminar este riesgo. Lo tenemos y sabemos cómo hacerlo”, dijo.

Preguntado sobre el informe de un nuevo problema de software, Boeing aclaró que: "estamos avanzando en la actualización del software que evitará futuros accidentes. Boeing ha trabajado diligentemente, avanzando y probando el software, en estrecha colaboración con reguladores globales y clientes, así como con una junta de revisión independiente. Como parte de este proceso, hemos identificado un aspecto del software, no relacionado con MCAS, que también se abordará como parte de esta actualización de software. Estamos tomando medidas para abordar este problema relativamente menor y ya tenemos la solución".

En un comunicado, la FAA le dijo a "The Independent" que :"la FAA espera recibir el paquete final de mejoras Boeing en las próximas semanas. Boeing necesita más tiempo para realizar nuevos trabajos en el sistema de control de vuelo del 737 MAX y comprobar que Boeing ha identificado y abordado adecuadamente todos los problemas". “Una vez recibidas, la FAA lo someterá a una rigurosa revisión de seguridad. La FAA no aprobará el software para la instalación hasta que no esté satisfecha con el paquete de medidas adicionales introducidas", añadió la aviación norteamericana.

El piloto del avión siniestrado en Etiopía, Yared Getachew, gritó "pararse" tres veces antes de que el avión se estrellara seis minutos después de haber despegado de Addis Abeba el 10 de marzo. "La tripulación realizó todos los procedimientos proporcionados repetidamente por el fabricante, pero no pudo controlar la aeronave", dijo el ministro de Transporte, Dagmawit Moges, en una conferencia de prensa.

El informe preliminar sobre la caída del Lion Air 737 MAX en Indonesia sugirió que los pilotos también perdieron el control después de lidiar con el software MCAS. Un total de 189 pasajeros y tripulantes perdieron la vida en ese accidente en octubre pasado.