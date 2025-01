CaixaBank: "Nuestra sede está en Valencia con carácter indefinido y ni siquiera está en revisión"

"Nuestra sede está en Valencia con carácter indefinido y ni siquiera está en revisión un cambio". Con esta contundencia han rechazado desde CaixaBank que se esté cuestionando retornar su sede social de Valencia a Barcelona, después de que el Banco Sabadell reúna hoy mismo a su consejo de administración de forma urgente y telemática para aprobar su vuelta a Cataluña siete años después de salir de la comunidad autónoma, en 2017, forzados por el 1-0 y la declaración de independencia fallida.

Fuentes de CaixaBank reiteraron "la misma postura que hemos mantenido desde que decidimos trasladarnos a Valencia". En febrero del año pasado, el entonces presidente de la entidad, José Ignacio Goirigolzarri, fue preguntado por esta cuestión y respondió que la posición del banco "no ha cambiado" en cuanto a su "vocación de permanencia" en Valencia, destacando que la ciudad es un lugar "equilibrado". Explicó que esa decisión no se adoptó por "inseguridad jurídica", sino "porque pensábamos que la sede en Valencia era la mejor para nuestros depositantes y accionistas", y que "la inestabilidad no es buena para el mundo empresarial ni para la economía".

El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, después de celebrar "la gran noticia" del regreso de Banco Sabadell, ha revelado que otras grandes empresas que se marcharon "seguirán los pasos" del Sabadell, aunque evitó clarificar cuáles serán, tras lo cual aseveró que, "para lograr este objetivo, es necesario trabajar con "discreción, prudencia, sigilo y silencio", como reconoció se ha hecho con Josep Oliu presidente del Banco Sabadell y como han venido haciendo estos años.