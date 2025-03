Los caseros en España, ni grandes tenedores ni fondos: el 93% son particulares con una vivienda en alquiler y usan la renta para completar la pensión o pagar la hipoteca

La gran mayoría de la oferta de alquiler en España está en manos de pequeños propietarios que destinan las rentas a reforzar sus ingresos o cubrir gastos básicos. En España hay un total de 3,9 millones de viviendas alquiladas que se reparten entre 2,48 millones de propietarios. Del total, el 93,4% de las personas que arriendan su vivienda en España son propietarios particulares con tan solo un inmueble en alquiler -que se suma a su residencia habitual- y estos fundamentalmente utilizan los ingresos de la renta para complementar sus pensiones o pagar la hipoteca, según el estudio "Perfil de los propietarios de viviendas en alquiler en España", elaborado por el Observatorio del Alquiler de la Fundación Alquiler Seguro. Un 5,3% cuenta con dos inmuebles en alquiler y solo un 1,3% tiene más de tres.

Pese a que el Gobierno culpa del alza del precio de los alquileres y de la crisis de vivienda a los grandes tenedores, fondos y especuladores, la realidad del mercado es otra. La creciente inseguridad jurídica y las limitaciones impuestas por la Ley de Vivienda han provocado un efecto contrario al esperado: muchos propietarios han optado por retirar sus pisos del alquiler tradicional y volcarse en fórmulas como el alquiler de temporada o por habitaciones, donde los topes de precios y las trabas burocráticas no tienen cabida. Con una demanda al alza y una oferta menguante, el resultado es predecible: los precios siguen subiendo, no por la codicia de los propietarios, sino por un mercado cada vez más asfixiado por normativas que, lejos de resolver el problema, lo han agravado. Así, Fernando Pinto, profesor de la URJC, defiende que los arrendadores españoles no son ricos.

Los caseros españoles no viven de las rentas. Solo un 1,1% de las familias con viviendas en alquiler se sustentan gracias a las rentas del capital y de la propiedad. La mayoría, en cambio, viven de las pensiones (46,6%), de los ingresos del trabajo por cuenta ajena (40%) y por cuenta propia (9,6%). Que la principal fuente de ingresos de los hogares de los arrendadores españoles sean las pensiones se debe a que el perfil mayoritario de propietario tiene más de 65 años (44,4%). Esto se debe, explica el Observatorio del Alquiler, a que los más mayores han tenido más oportunidades de adquirir nuevas propiedades a lo largo de su vida, ya sea a través de herencias o de la compra procedente del "boom inmobiliario".

A los mayores de 65 años les sigue el grupo de propietarios con edades comprendidas entre los 50 y los 64 años, que son el 37,9%. Los que tienen entre 35 y 49 años representan el 16,5%, mientras que los más jóvenes, con menos de 35 años, tan solo suponen el 1,2%. Así, la edad media de los propietarios con viviendas en alquiler asciende a 59 años.

Tres de cada cuatro propietarios residen en zonas urbanas de clase media y tan solo un 0,5% vive en barrios de lujo. Un 72,6% de los arrendadores residen en un hogar sin préstamo o hipoteca en curso, mientras que un 19,5% disponen de un préstamo o hipoteca pendiente de pagar. Por el contrario, solo un 3,9% viven de alquiler.

Los hogares de los propietarios ingresan de media unos 3.175,86 euros mensuales, que si se reparten entre la media de 2,5 personas que componen cada hogar, equivalen a unos 1.261,36 euros y las rentas del alquiler suponen un importante aporte de ingresos extra. La mayoría, un 34%, destinan este dinero a complementar sus pensiones. El alquiler se erige como un complemento imprescindible para que los pensionistas puedan mantener su poder adquisitivo.

Por otro lado, un 32% utilizan el alquiler como una inversión para obtener una rentabilidad, mientras que un 27% utilizan la renta que obtienen del arrendamiento de sus propiedades para pagar la hipoteca. El 6% restante destina estos ingresos a otros fines, como pagar su propio alquiler, complementar su sueldo, ahorrar o simplemente para evitar que su vivienda esté vacía.

Aunque estos ingresos son clave para los arrendadores, no están dispuestos a conseguirlos de cualquier manera. El 83% asegura que su prioridad es encontrar un inquilino fiable que no dé problemas, incluso si para ello tienen que acceder a bajar el precio de la renta. En este sentido, el 33% de los caseros señala que el impago de la renta es su principal preocupación, seguida de posibles daños en la vivienda (32%). Otro tipo de preocupaciones que también destacan son la dificultad para encontrar buenos inquilinos (13%), los problemas legales (9%) o la rotación frecuente de los arrendatarios (6%).

Por ello, el propietario prioriza tener una relación estable con el inquilino para no tener problemas. Así el 60% de los arrendadores aseguran haber tratado con solo uno o dos inquilinos desde que tienen sus viviendas en alquiler, apunta el coordinador del Observatorio del Alquiler, Alberto Alonso.