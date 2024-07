La CNMC estaría en una segunda fase de análisis en la OPA de BBVA sobre Sabadell al detectar problemas de competencia, según Kepler Cheuvreux

La OPA del BBVA sobre el Banco Sabadell estaría en una segunda fase de análisis al detectarse "posibles problemas de competencia". Así lo determina la firma de análisis Kepler Cheuvreux en un informe en el que detalla el escenario más probable que está barajando la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Según sus expertos, este segundo análisis, más detallado, se activa cuando la autoridad de competencia considera que la operación "no es tan sencilla" y se detectan elementos que afectan de competencia y que requieren un mayor análisis.

El texto recuerda que tras la primera fase, que suele durar alrededor de un mes, el organismo publica una resolución del consejo, que podría ser una autorización afirmativa o el inicio de una segunda fase. En este caso, ellos apuestan por este último escenario. "Creemos que gran parte del análisis de la competencia se centrará en las acciones del segmento de empresas y la competencia territorial", agrega el informe recogido por Europa Press, ya que el nuevo BBVA-Sabadell sería el único banco presente en 48 códigos postales españoles.

El informe también apunta que tras el anuncio de la operación, la entidad que preside Josep Oliu ha eliminado la recompra de acciones por 340 millones de euros que preveían para el segundo trimestre, obligados por la normativa de las OPA, que obliga a mantener cierta pasividad en este tipo de acciones. Sin embargo, Kepler Cheuvreux espera que Sabadell alcance un total de 2.100 millones de euros en concepto de pago a los accionistas en el periodo 2024-25, lo que supone 300 millones menos que el objetivo marcado por la entidad en 2.400 millones. También ha rebajado un 10% sus estimaciones de beneficio por acción (BPA) en el cómputo del ejercicio 2024.

Asimismo, la compañía de servicios financieros adelanta su estimación de resultados del segundo trimestre del Banco Sabadell -previstos para el próximo 23 de julio-, que asegura alcanzará un beneficio neto de 414 millones, lo que supondría un alza de un 15% respecto al dato registrado en el mismo periodo del ejercicio previo. En este sentido, la consultora apunta que, como el resto de sus competidores, el banco es muy sensible a los cambios en los tipos de interés, y en este periodo tipos positivos la rentabilidad sustancialmente alta. Asimismo, apunta sobre el banco que "todavía cotiza como una empresa de gran valor, lo que no necesariamente refleja su nueva realidad económica".

La firma también ha hecho una previsión de cuáles pueden ser los pasos a seguir por la entidad con sede en Alicante, pero deja abiertos todos los escenarios: "Puede continuar por un camino independiente y alcanzar un RoTE del 12% con exceso de capital; vender su filial británica TSB y devolver las ganancias a los accionista; puede aceptar la OPA de BBVA o buscar otro postor".

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha afirmado esta semana que no tiene nueva información que le haga cambiar su opinión sobre la OPA. "Mi valoración no ha cambiado porque no tengo ningún elemento de información nueva que me haga cambiar". Cuerpo ha recordado que su preocupación en torno a esta operación gira respecto al impacto que pudiera tener sobre la concentración en un mercado que "ya está dando síntomas de una posible excesiva concentración".