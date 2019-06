La primera ola de calor de este verano ha llegado ya a España esta semana. Según la Agencia Estatal de Meteorología, el episodio dejará valores diurnos por encima de los 40, e incluso 42 grados, en amplias zonas del país.

Sin embargo, según un estudio de consumo elaborado por el portal web ‘Rastreator’, casi cuatro de cada 10 españoles (37%) prefiere pasar calor en verano y no encender el aire acondicionado o el ventilador para ahorrar así en la factura eléctrica.

Y es que el calor es un factor que impacta directamente en el bolsillo de los españoles ya que en los meses de verano la factura de la luz se eleva como consecuencia del uso continuado del aire acondicionado.

Con un aparato de potencia media, tener encendido el aire acondicionado durante una media de ocho horas al día puede suponer un gasto de unos 90 euros al mes, según el estudio.

“Durante las pasadas olas de calor de 2018 la demanda energética creció, según la OCU, entre un 30% y un 40%, lo que supone una subida de más de 100 euros de media en la factura eléctrica. Según nuestro estudio, el 42% de los españoles afirma haber cambiado de tarifa energética con el fin de encontrar una más flexible”, señala Daniel Mata, responsable del comparador de tarifas energéticas de ‘Rastreator’.

¿Cómo ahorrar luz en el uso del aire acondicionado?

Muchos españoles ya ponen en práctica diferentes tipos de medidas para ahorrar en el consumo del aire acondicionado. De hecho, el 82% de los encuestados afirma intentar reducir al máximo su consumo energético con el objetivo de ahorrar.

Aquellas personas que deseen ahorrar energía en los meses de verano y reducir así el impacto del uso del aire acondicionado en la factura, pueden seguir esta serie de consejos recopilados por Rastreator:

1. El aparato

El tipo de aparato que se elija puede ayudar a ahorrar en la factura de la luz. El tamaño y la potencia del mismo deben adecuarse a la estancia en la que se va a instalar, además de apostar por equipos de la mayor eficiencia posible.

2. La ubicación

La ubicación del aparato es otro aspecto a tener en cuenta. La parte exterior debe situarse en una zona poco calurosa y, a ser posible, a la sombra. Cuanto más fresco esté el aire que capte, menos tendrá que trabajar el equipo.

3. Compartimentar espacios

Dividir los espacios de la casa puede suponer un enorme ahorro energético. Se recomienda cerrar las puertas de la estancia que vamos a utilizar para que el aparato no tenga que empelar una potencia mayor para refrigerar toda la casa, algo que no siempre es necesario.

4. Control de la temperatura

Para conseguir la ‘zona de confort’ se recomienda establecer la temperatura entre los 21 grados en invierno y los 26 grados en verano, el abanico de temperaturas en el que no se suele sentir ninguna incomodidad térmica. En el hogar, cada grado de menos puede conllevar un aumento del consumo del 8%.

5. Tiempos

Al contrario que algunos sistemas de calefacción, el aire acondicionado no necesita mucho tiempo para llegar a la temperatura adecuada, por lo que no tiene sentido dejarlo encendido si salimos de casa. Sin embargo, tampoco es buena idea forzar la temperatura para usarlos menos tiempo. Lo más eficiente es encenderlo cuando haya personas en la casa, a una temperatura adecuada (no demasiado baja) y a ser posible no todo el día, sino sólo en los momentos en los que el calor sea mas fuerte.

6. Control de las ventanas y la ventilación

En las horas centrales del día lo mejor es aislar la casa lo máximo posible del exterior para evitar que el calor penetre en el hogar. Las ventanas, contraventanas, persianas o cortinas pueden impedir que el sol entre en casa y mantener así una temperatura más fresca. Si queremos ventilar la casa se recomienda hacerlo en las horas más frescas del día para evitar la entrada de calor en la vivienda.

7. Evitar los emisores de calor

Estos son elementos que calientan innecesariamente la casa. Televisiones, ordenadores, planchas y otros aparatos eléctricos pueden calentarse mucho durante su uso, contribuyendo a que la estancia también eleve su temperatura. Por ello, lo mejor es apagar este tipo de aparatos o reducir su consumo. El horno es otro electrodoméstico cuyo uso puede elevar notablemente la temperatura de la casa, por lo que en días de altas temperaturas se recomienda sustituir su uso.

8. Comparar tarifas de energía