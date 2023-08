Los contratos en la agricultura se desploman un 27% hasta julio

La agricultura ha sido un gran motor económico en nuestro país durante momentos tan complicados como la pandemia. Sin embargo, los continuos golpes que ha recibido este sector han tenido sus efectos en materia de contratación. Tanto es así, que en lo que llevamos de año ha generado 1.002.867 contratos, un 26,9% menos a los creados en los siete primeros meses de 2022 (1.372.358) y más de 800.000 por debajo de los niveles prepandemia (1.811.476) , según revela el estudio realizado por Randstad. Pese a esta caída, los contratos indefinidos se han incrementado este año, pasando de los 383.043 (27,9%) de 2022 a los 521.609 (52%), superando ya la mitad del volumen total, mientras que los temporales se han reducido, pasando del 72,1% (989.315) al 48% (481.258).

La contratación en la agricultura ha ido fluctuando en los últimos años según las necesidades del sector, manteniéndose relativamente estable entre 2014 y 2021. No obstante, un año después, coincidiendo con la entrada en vigor de la reforma laboral, esta estabilidad ya no se vislumbra. El volumen de contratos se ha reducido notablemente hasta apenas superar el millón de firmas este año, la segunda cifra más baja del periodo estudiado, por delante de los cerca de 978.000 contratos de 2013. "La reducción del número total de contratos no supone una destrucción de empleo, sino que es debida a la dinámica de contratación indefinida que ha introducido la nueva normativa", explica el estudio.

A pesar de esta visible reducción, la evolución de la afiliación a la Seguridad Social en el sector de la agricultura se ha mantenido estable en el último año, situándose entre los 335.000 y los 345.000 afiliados. En este sentido, el volumen de afiliación registrado en este pasado mes de julio es tan solo un 0,2% inferior a la de hace un año, cuando se contabilizaron 343.586 frente a los 342.993 actuales. Durante esta evolución, tan solo destaca la caída durante los meses de invierno, achacable a la estacionalidad del sector.

Andalucía firma cerca de la mitad de los contratos

Andalucía es la comunidad donde se contrata a más trabajadores agrícolas, ya que aglomera el 48,5% de todas las firmas realizadas hasta julio, concretamente, 486.057. A esta le siguen con volúmenes mucho más discretos, la Región de Murcia (167.527), Extremadura (71.839), Castilla-La Mancha (68.815) y la Comunidad Valenciana (56.189). Por el contrario, las cifras más bajas se han registrado en Córdoba, Badajoz y Granada, con 72.966, 52.389 y 49.865 de las firmas, respectivamente.

En lo que se refiere a variaciones con respecto a los siete primeros meses de 2022, las únicas comunidades en experimentar crecimientos en sus volúmenes de contratación en el sector agro han sido Aragón (13,5%) y Cataluña (1,4%). El resto de autonomías han registrado caídas en este periodo que superan el 40% como en el caso de la Comunidad Valenciana (-40,7%), sobrepasan la barrera del 30% en Andalucía (-31,1%) y Extremadura (-33,7%) o la del 20% en País Vasco (-20,1%), Navarra (-23,1%), Región de Murcia (-24%), Asturias (-25,2%) y Cantabria (-28,2%).

La mitad de los contratos los firman trabajadores entre 25 y 45 años

El sector agrícola es principalmente masculino, ya que los hombres suponen el 71,5% de las firmas registradas en lo que llevamos de año y las mujeres solo el 28,5%. En cuanto a la edad de los firmantes de contratos en este sector durante el verano, cerca de la mitad (48%) tienen entre 25 y 45 años, el 36,4% son mayores de 45 años tan solo el 15,6% son menores de 25.

La caída de la contratación total ha sido similar entre los diferentes segmentos de edad. "La mayor se ha producido entre los profesionales con edades situadas entre los 25 y los 45 años, un 28%, mientras que el descenso fue del 27% entre los mayores de 45 y el del 22% entre los menores de 25", sentencia Randstad.