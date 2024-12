Cox, galardonada con el “IDRA Award for Lowest Carbon Footprint in Desalination” por su planta de Taweelah

Cox, multinacional española que cotiza en el Mercado Continuo y ofrece soluciones innovadoras en agua y energía, ha recibido el premio “IDRA Award for Lowest Carbon Footprint in Desalination” para la planta de Taweelah. Un reconocimiento al equipo de Cox Water, la división de agua de Cox, concedido por la International Desalination and Reuse Association (IDRA), la principal asociación mundial de desalación y reutilización del agua, en el marco del IDRA World Congress 2024 que se celebra estos días en Abu Dhabi.

El galardón pone de manifiesto que Taweelah, la planta desaladora de ósmosis inversa más grande del mundo en producción tiene el menor consumo específico de energía en un megaproyecto de desalación (2,81kWh/m3) obtenido mediante soluciones técnicas optimizadas. Entre esas soluciones, destaca la utilización de membranas de ósmosis inversa especialmente diseñadas para este proyecto por Toray maximizando la eficiencia. Taweelah, que ya fue reconocida como la mejor desaladora del año por los Global Water Awards en 2023, es la primera en combinar la producción de agua potable con la generación de energía limpia en el emirato y contribuye a reducir la huella de carbono de Abu Dhabi en 2,5 millones de toneladas de CO2 al año.

"Con Taweelah queremos inspirar a la industria de la desalación hacia un futuro más sostenible para hacer frente al cambio climático. Taweelah es el ejemplo de cómo en los proyectos de desalación, la demanda de energía puede ser, en gran medida, abastecida a través de proyectos desarrollados específicamente para mejorar la eficiencia y la optimización de costes", asegura Enrique Riquelme, presidente Ejecutivo de Cox.

De hecho, al combinar la producción de agua potable (más de 909.218 metros cúbicos al día) con la generación de energía limpia, gracias a la instalación de un campo solar fotovoltaico de más de 70 MWp de potencia, la planta reduce significativamente la demanda de energía externa proveniente de combustibles fósiles. El diseño con tecnologías de vanguardia que mejoran la eficiencia y reducen el consumo de energía apoyan, además, los esfuerzos de descarbonización y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU. Y, además, el autoconsumo ha permitido superar el desafío de los precios de la energía en Abu Dhabi, ya que se ha logrado suministrar agua por debajo de 0,50 dólares por metro cúbico.

Este premio a Taweelah se suma a los más de 20 galardones que Cox ha recibido por parte de distintas organizaciones de la industria como la Global Water Intelligence (GWI), los Global Water Awards o los Premios MEED Projects. El reconocimiento en el IDRA World Congress refuerza la apuesta de Cox por el mercado del agua: ha puesto en marcha el 10% de la capacidad instalada en el mundo (con una capacidad instalada de más de 4 millones de metros cúbicos diarios) y continúa garantizando así el acceso vital al agua a los ciudadanos y contribuyendo al desarrollo de diferentes sectores económicos en un contexto de escasez hídrica cada vez más persistente gracias a sus 30 desaladoras.