“Los criterios ESG deben integrarse de forma transversal en las compañías”

El periódico LA RAZÓN celebró ayer miércoles 12 de mayo el I Foro ESG (Environmental, Social, and Governance), un evento en el que participaron empresas nacionales e internacionales líderes de sectores tan diversos como la banca, las comunicaciones, el energético, el farmacéutico y el asesoramiento financiero, con el fin de analizar las principales tendencias del presente y futuro de los factores asociados a la sostenibilidad.

Los criterios ESG son cada vez más importantes en la toma de decisiones de cualquier compañía. Estas tres siglas evalúan cómo las organizaciones manejan temas ambientales, sociales y de gobernanza corporativa, hasta el punto de que pueden llegar a tener un impacto significativo en el futuro de cualquier compañía.

El evento, conducido por Carmen Serrano Macías, periodista del periódico LA RAZÓN, contó con la participación de los siguientes portavoces: Nuria Rodríguez, directora de medioambiente y responsabilidad social de Naturgy; Marta Aisa Blanco, directora de banca responsable y sostenibilidad de Santander España; José María Bolufer Francia, gerente cliente y desarrollo negocio ESG de Telefónica; Patricia Higueras, responsable regional de impacto y sostenibilidad de Glovo; Laura Cózar, socia y líder del área de infraestructura y energía en Accuracy, firma internacional de consultoría financiera y estratégica; y Raúl Moya, head of supply chain de Viatris.

Tras la exposición inicial llevada a cabo por la moderadora, quien hizo una introducción sobre los retos a los que se enfrentan las organizaciones en materia de ESG, tomó la palabra el director del periódico Francisco Marhuenda, para dirigir unas palabras a los asistentes: “ESG es un tema fundamental para la sociedad, especialmente para los jóvenes que se implican y tienen una gran sensibilidad hacia todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad”. El director comentó que “cuidar del medioambiente es cuidarnos a nosotros mismos, pues es la herencia que dejaremos a nuestros hijos. A pesar de que el ser humano es bastante desastroso, estoy seguro de que los científicos encontrarán la fórmula para reponer la huella que el hombre deja en el planeta”.

Foro ESG de La Razón @Gonzalo Pérez Mata Gonzalo Pérez Mata Fotógrafos

Tanto la sociedad, como las empresas y las administraciones son muy sensibles y entre todos debemos esforzarnos en favor del medioambiente, comentó Marhuenda, finalizando su intervención aludiendo a que “la administración debe ofrecer un marco legal con incentivos que ayuden a las empresas a que puedan sacar adelante sus planes de buena gobernanza y sostenibilidad. De algún modo, “todos debemos dedicarnos a sensibilizar, también en aquellos países donde no tengan las mismas capacidades industriales que las nuestras,” concluyó el director, cediendo la palabra a Carlos Novillo Piris, consejero de Medioambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, quien no quiso perderse su participación en el acto.

El consejero de la Comunidad de Madrid subió al escenario e intervino acto seguido, recalcando que “estamos inmersos en plena revolución y debemos discutir sobre la huella e impacto que tenemos los 8.000 mil millones de personas que habitamos el planeta. Es necesario repensar cuál es el modelo de crecimiento más apropiado, los recursos que necesitamos para el desarrollo, así como lo necesario para desarrollar la actividad empresarial”.

Carlos Novillo afirma que la visión que tienen desde la consejería es alejarse de las medidas extremas que puedan llevar al fracaso. “El compromiso empresarial ya lo ha puesto en primer orden, y desde la administración, debemos acompañar en las buenas prácticas, no ser pragmáticos, tener neutralidad tecnológica, y mantener la paciencia porque imponer fechas como la agenda 2030, puede provocar una distorsión con el cumplimiento del objetivo, que estamos seguros de que antes o después llegará”.

Foro ESG de La Razón @Gonzalo Pérez Mata Gonzalo Pérez Mata Fotógrafos

Vemos que, desde el punto de vista de las empresas, se está trabajando muchísimo, afirmó el consejero, de manera que “las administraciones debemos legislar para certificar ese cambio, como la Ley de Economía Circular, recientemente aprobada, con la que pretendemos gestionar mejor los residuos que generamos, viendo cuál es la mejor manera de aprovechar los recursos naturales y los residuos para que puedan volver a la cadena de valor”.

“Esta Comunidad tiene una política de pensar en el futuro, de planificar y de invertir para poder dejar un panorama mucho mejor que el que tenemos. No obstante, Madrid tiene que ser pionera y provocar un cambio de mentalidad en la gestión de residuos y en el ámbito de la gestión del agua”, concluía el consejero de la Comunidad de Madrid de Medioambiente, Agricultura e Interior.

ESG gana relevancia en la gran empresa

Tras estas intervenciones, la mesa redonda echó a rodar. Los ponentes coincidieron en afirmar que las empresas que tienen en cuenta los criterios ESG pueden mitigar en mejor medida los riesgos legales y reputacionales, así como atraer a inversores y consumidores cada vez más conscientes e implicados con el impacto ambiental y social. La ESG ha ganado en relevancia en los últimos años, hasta el punto que supone un punto de inflexión en la gestión de la sostenibilidad para frenar el cambio climático y hacer del mundo un lugar más habitable y sostenible para las nuevas generaciones. Las empresas que manejan adecuadamente los desafíos ambientales, sociales y de gobernanza, obtienen una ventaja competitiva en el mercado.

Foro ESG de La Razón @Gonzalo Pérez Mata Gonzalo Pérez Mata Fotógrafos

Para Raúl Moya, head of supply chain de Viatris, “la ESG nos va a ayudar a dar el salto de innovación que necesitamos. Trabajo en una gran empresa farmacéutica y muchos de nuestros clientes, como son los grandes hospitales, ya nos obligan a cumplir estas reglas de sostenibilidad. Es una tendencia imparable” destaca el directivo.

Similar opinión tiene José María Bolufer Francia, gerente cliente y desarrollo negocio ESG en Telefónica, quien afirma que “a día de hoy, hemos pasado de una filosofía filantrópica a otra en la que tanto los clientes de residencial como empresariales, están demandando a los proveedores que sean cada vez más sostenibles, tanto por condición, como por aspectos regulatorios. Es algo que comenzamos viendo en el mercado de empresa y pronto se trasladó al área residencial. A la hora de comprar un producto, el público comienza a considerar seriamente si la empresa que está detrás, es responsable con el medioambiente”.

Según palabras de Nuria Rodríguez, directora de medioambiente y responsabilidad social de Naturgy, “viendo la red española, somos punteros en la gobernanza con la aplicación de los nuevos estándares europeos, situando a España por delante de muchos otros países del mundo. Somos punteros en energías renovables, en infraestructuras y tenemos que creérnoslo más porque ha habido muchos avances en la adopción de los criterios ESG” comenta la directiva que añade que “una regulación que no venga acompañada de incentivos y de un marco flexible, en la práctica, no va a suceder. Ahora toca poner en práctica todo y promover los incentivos para las empresas europeas para no perder competitividad frente a otros”.

Marta Aisa Blanco, directora de banca responsable y sostenibilidad de Santander España expuso la diferencia existente entre el modelo incentivo y el modelo de regulación. “Lo que trae la nueva regulación exige a grandes empresas a reportar una serie de cosas y aquí se ve mucha diferencia sectorial. Esto provocará que las cadenas de suministro puedan verse retratadas y más afectadas por lo que impongan las grandes empresas en materia de regulación”.

La directiva del banco aboga por aboga por la necesidad de hacer una revisión concreta de todo lo que se puede hacer desde el punto de vista de negocio mediante una estrategia transversal. “Las empresas tienen que ver que somos el verdadero valor para los clientes y el vehículo apropiado para provocar el cambio”.

“La rentabilidad no debe estar reñida con la viabilidad” señala Patricia Higueras, responsable regional de impacto y sostenibilidad de la compañía Glovo, de manera que “como compañía, debemos desarrollar la cultura empresarial para que los empleados quieran hacer las cosas mejor para generar el mejor impacto posible positivo y minimizar el impacto negativo” refiriéndose a los criterios ESG. La directiva destaca que para Glovo, resulta clave hacer sus informes no financieros y tener los datos de los 23 países en los que están presentes, con el fin de tomar iniciativas y mejorar los servicios. “Intentamos estandarizar lo máximo posible y adelantarnos a todo lo que está por venir”, haciendo alusión a la ley de desperdicio, un tema caliente en España que sin duda alguna se hará extensible a otros países.

Las conductas no responsables penalizan

Laura Cózar, socia y líder del área de infraestructura y energía en Accuracy intervino afirmando que tanto el sector financiero, como el bancario, por su razón de ser, son los primeros a los que se les aplica una regulación ESG más estricta, por lo que van a ser vectores para el resto de las empresas. Asimismo, señaló que “la tensión entre desarrollo económico del país y la exigencia a las empresas en materia de ESG, es muy importante, ya que existen desigualdades importantes entre las diferentes economías. La directiva de la firma internacional de consultoría financiera y estratégica señaló: “lo que está claro es que las conductas no responsables penalizan el valor de las empresas”.

La moderadora planteó diversas preguntas interesantes, como el hecho de por qué la eficiencia energética y diversidad son los aspectos en los que más trabajan las empresas su ESG. O bien, cómo se afronta el cumplimiento desde el punto de vista regulatorio. Para José María Bolufer de Telefónica, “los marcos regulatorios son muy distintos en cada región o país. Es por ello que hay que garantizar unos mínimos a aplicar en todos los mercados en los que estés presente, siempre considerando que aquellos que sean más estrictos, como los de la Unión Europea, siempre pueden mejorarse”. El directivo también hizo alusión a que algunos aspectos de sostenibilidad suelen quedar ocultos en los números financieros, para lo que hay que estudiar los tiempos de ejecución que se manejan.

Raúl Moya de Viatris fue más allá al afirmar que “una regulación muy cerrada no va a funcionar, aunque si es muy abierta, también puede generar problemas. La clave está en el balance entre rentabilidad e inversión” concluyó el directivo.

Nuria Rodríguez de Naturgy concluía su intervención mencionando que “las empresas tenemos vocación de hacer negocio e invertir para generar ese crecimiento sostenible y es fundamental que las administraciones apoyen este desarrollo con la flexibilidad adecuada”. Dentro de su sector en particular, puntualizó que “no puede haber topes de inversión en redes y tenemos que disponer de marcos más flexibles”.

José María Bolufer de Telefónica destacó la importancia de integrar todos los criterios ESG de forma transversal en la compañía, con un compromiso interno de que todas las operaciones lleven embebidos los aspectos ESG mirando desde una perspectiva de innovación.

“Es necesario encontrar el equilibrio adecuado entre sostenibilidad y rentabilidad” concluye Laura Cózar de Accuracy, para la que lo importante es tener una estrategia bien alineada con el área de la empresa. “Existe una gran diferencia entre los sectores regulados y los no regulados, y como empresa, debes saber trasladar los costes de la sostenibilidad al consumidor final para mantener una rentabilidad aceptable”, concluye.

Patricia Higueras de Glovo cerraba su intervención indicando que “para nosotros ha sido clave la unificación de contratos buscando energías limpias. En temas de desperdicio alimentario, es fundamental poner incentivos y tener ayuda público-privada para dirigir las acciones a los sectores más vulnerables”.

Raúl Moya de Viatris cerraba esta edición del Foro remarcando que “las empresas que no estén tomando medidas en cualquiera de las tres letras ESG, sí que le puede salir caro su viabilidad. A corto plazo, son necesarias las inversiones en cualquiera de los criterios”.