David Pérez: "Más del 70% de empresas extranjeras eligen Madrid como ciudad para invertir"

LA RAZÓN ha organizado este martes 25 de abril la primera edición de los Premios Multinacional. El acto, celebrado en el salón de acto del periódico, ha contado con la presencia de 31 de las empresas más importantes a nivel nacional e internacional de diversos sectores, representadas por sus CEOS, presidentes y directores generales, en una gala muy especial para todos ellos.

La maestra de ceremonias de la noche no ha sido otra que la periodista Marina Castaño, la cual ha abierto el acto con unas palabras, para después, dar paso a Francisco Marhuenda, director de LA RAZÓN. En su discurso, ha querido resaltar la importancia de las multinacionales, no solo en España si no en todo el planeta. “Es un gusto que estén todos ustedes aquí por lo que representan sus empresas, tanto las compañías multinacionales que emprenden en España como empresas nacionales que exportan nuestro conocimiento fuera de nuestras fronteras”. También ha querido poner de manifiesto la importancia de la globalización. “Es importante un mundo globalizado y sin fronteras. No se puede entender a aquellos que quieren poner fronteras, ya que eso empobrece a la población”. Por último, ha agradecido y se ha sentido orgulloso de la función de estas empresas multinacionales y la importancia de las mismas. “Estamos muy orgullosos de ser un país que atrae inversión extranjera, además de exportarla”, terminando así su intervención.

La gala también ha contado con representación institucional. En este caso, ha acudido a entregar los premios David Pérez, Consejero de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid.

Estando en el estrado Marhuenda, quien se ha tenido que ausentar comenzada, la gala, siendo sustituido por Andrés Navarro, Consejero delegado de LA RAZÓN; y David Pérez, han ido entregando las estatuillas una a una a cada premiado. Con todas las presentaciones hechas, Marina Castaño ha dado paso al comienzo de la parte central de la tarde: la entrega de los 31 galardones.

Esta parte es un momento especial no solo para las empresas, sino también para los que las forman, ya que su trabajo del día a día se ve reflejado en estos premios. La mayoría, por no decir la totalidad de los ganadores, se han mostrado agradecidos al periódico por reconocer la labor de estas grandes compañías.

Una vez entregados todos los premios ha sido el turno de palabra del Consejero de Transportes e Infraestructuras, David Pérez. Él, en un breve discurso, ha querido destacar como la Comunidad de Madrid es la autonomía líder en inversión extranjera según datos proporcionados por el propio David Pérez, quien ha asegurado que “más del 70% de empresas extranjeras eligen la capital como ciudad para invertir”, sobre todo ha dicho, por las políticas fiscales que Madrid ofrece a los empresarios, con “unas políticas no intervencionistas en la economía”. Además, sacó pecho de la infraestructura de transportes de la que dispone la ciudad y la Comunidad, la cual es uno de los factores dice, por el que el 45% de las empresas eligen asentarse en Madrid. Por último ha querido felicitar a todas las empresas ganadoras y trasladar el mismo mensaje de agradecimiento de la Presidenta Isabel Díaz Ayuso.

Terminadas las palabras del Consejero, Marina Castaño ponía punto y final a la ceremonia, y daba pie a los invitados a realizarse una foto de familia así como a degustar un ágape ofrecido por el periódico, siendo este el broche a una tarde muy especial.

Lista de premiados:

INTERNATIONAL PAPER, Premio Multinacional del Año en Transformación de Recursos. Recogieron el galardón, Sergio Mena, Alberto Martorell, José María Regidor y Javier Ortega.

STRATIO, Premio Multinacional del Año por su Liderazgo en Inteligencia Artificial. Recogió el galardón, Óscar Méndez Soto, CEO y Socio Fundador STRATIO.

FUJITSU, Premio Multinacional del Año en el Ámbito de las Soluciones Para Transformación Digital. Recogió el galardón, María Ángeles Delgado López, Presidenta de Fujitsu.

ALLIANZ PARTNERS, Premio Multinacional del Año en el Sector del Seguro. Recogió el galardón, Borja Díaz Martín, CEO Allianz Partners España /Iberia Regional CEO.

DUFRY, Premio Multinacional del Año como Operador Líder de Establecimientos Aeroportuarios. Recoge el galardón Ángeles Montesdeoca, Directora de España, Dufry.

CANTABRIA LABS, Premio Multinacional del Año en Productos Dermatológicos. Recogió el galardón, Paloma Valverde, CEO de Cantabria Labs.

WEIDER NUTRITION, Premio Multinacional del Año en Nutrición Deportiva Fitness. Recogió el galardón Regina Rivera Torres, General Manager.

LIMATEX EUROPE, Premio Multinacional del Año Líder en Reciclado Profesional de Catalizadores. Recogió el galardón, Ryoichi Kataoka, Director de Dowa y Valentin Zitmariovas, Gerente de Limatex.

SCHAEFFLER, Premio Multinacional del Año en Soluciones Tecnológicas para la Industria y Automoción. Recogió el galardón, Valentin Guisasola Gallastegui, CEO de Schaeffler Iberia.

REFRACTA, Premio Multinacional del Año en Refractarios para el Sector del Cemento. Recogió el galardón Anabel Fajardo Villena, Jefa de Comunicación.

HERBALIFE NUTRITION, Premio Multinacional del Año en el Sector de la Nutrición Saludable. Recogió el galardón, Carlos Mañoso, Coordinador de Comunicación de Herbalife España.

DUNI GROUP, Premio Multinacional del Año Líder en Líder en Soluciones Innovadoras y Sostenibles de Decoración de Mesa y Envases Alimentarios. Recogió el galardón Francesc Enrich Corbacho, Country Manager de Duni Ibérica.

FISCHER IBERICA, Premio Multinacional del Año Líder por su Compromiso con la Sostenibilidad en la Producción de Sistemas de Fijación en el Sector de la Construcción. Recogió el galardón Jose Luís Massana, Director General Fischer España.

ACHILLES, Premio Multinacional del Año en Soluciones de Cadena de Suministro. Recogió el galardón Eva Lezcano, Regional Director Southern Europe.

ENI ESPAÑA, Premio Multinacional del Año Líder en el Sector del Gas. Recogió el galardón, Maurizio Limiti, Consejero Director General.

MARE QUIMICA, Premio Multinacional del Año como Proveedor de Soluciones Químicas. Recogió el galardón, Diego Guzmán Galán, Gerente.

EOS Group, Premio Multinacional del Año Líder en Inversión Financiera. Recogió el galardón, Marwin Ramcke, CEO de EOS Group y Carlos Lorenzo, Director General de EOS Spain.

RETTENMAIER IBERICA, Premio Multinacional del Año por sus Innovadoras Funciones como la Tecnología de Fibra Vegetal “Verde”. Recogió el galardón, Santiago Lanchas, CEO.

BIOMARIN, Premio Multinacional del Año en el Sector Biotecnológico por su Actividad en el Ámbito de las Enfermedades Raras. Recogió el galardón, Giselle Ramirez Chavez, Country Manager.

HOFMANN, Premio Multinacional del Año Líder en Impresión de Fotografía Digital. Recogió el galardón, Paula Ramos, Brand Manager.

ALLERGAN AESTHETICS, Premio Multinacional del Año en Medicina Estética. Recogió el galardón, Mónica Martínez, Directora de Marketing Iberia de Allergan Aesthetics.

EXERTIS IBERIA, Premio Multinacional del Año en Distribución de Servicios de Nuevas Tecnologías. Recogió el galardón, Marc Rodríguez Chuet, Managing Director Iberia.

BD, Premio Multinacional del Año en el Sector de la Tecnología Médica y Productos Sanitarios. Recogió el galardón, Ana Lázaro, Public Policy & Market Access Lead de BD en España y Portugal.

MOSCA DIRECT, Premio Multinacional del Año Líder en Soluciones de Flejado. Recogió el galardón, Francisco Nicolás Cintas, Director general.

PUERTAS AUTOMÁTICAS PORTIS, Premio Multinacional del Año al Liderazgo en la Calidad de sus Productos y Servicios de Atención al Cliente en el Sector de las Puertas Automáticas. Recogió el galardón, Javier Cervera Barba, Director General Portis.

NORAUTO, Premio Multinacional del Año Referente en el Sector Retail del Automóvil. Recogió el galardón, Laura Oro, Directora De Marketing Y Comunicación y Javier Gandía, Líder De Región.

EGON ZEHNDER, Premio Multinacional del Año en Consultoría de Gestión y Búsqueda de Ejecutivos. Recogió el galardón, Luis Carvajal Hoyos, Spain Office Leader.

GRUPO CONSTRUCÍA, Premio Multinacional del Año Líder en Construcción Circular. Recogió el galardón, Pablo Sainz de Baranda, Socio y Cofundador de Grupo Construcía.

OPEN KM, Premio Multinacional del Año Líder en Software de Gestión Documental. Recogió el galardón, Gaspar Palmer, CEO de Open KM.

AWWG, Premio Multinacional del Año Líder en el Sector de la Moda. Recogió el galardón, Marcella Wartenbergh, Chief Executive Officer (CEO)

AMERICAN EXPRESS, Premio Multinacional del Año por sus Soluciones Corporativas para PyMES. Recogió el galardón Juanfran Castuera, Vicepresidente y Director General Commercial y OPC de International Card Services en American Express España.