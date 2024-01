Díaz cede a medias: patronal y sindicatos negociarán solos la reducción de jornada pero bajo su supervisión

Las acusaciones de falta de diálogo vertidas contra la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, tras aprobar el SMI de forma unilateral y asegurar que se aprobaría la reducción de jornada "con o sin los empresarios" parece haber hecho mella en la líder de Sumar, que ha decidido dar manga ancha a sindicatos y empresarios para que puedan negociar de forma bipartita la reducción de jornada en paralelo a la mesa que preside el Ministerio. Concede a CEOE y Cepyme una de las exigencias que demandaron desde el primer momento: que este asunto debería negociarse directamente con las organizaciones sindicales dentro de la negociación colectiva.

"El Gobierno acepta este diálogo bipartito. Vamos a solicitarles que avancen en este diálogo bipartito", ha anunciado el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, tras la reunión, aunque puso de inmediato sus condiciones. "Naturalmente, el Gobierno caminará de manera paralela a los interlocutores sociales, convocándoles en las próximas semanas para ver cuáles son los avances de ese diálogo bipartito y cómo vamos avanzando en esta línea de alcanzar en 2025 el objetivo del programa de coalición, que es alcanzar las 37,5 horas en 2025.

Pérez Rey ha subrayado que durante la reunión ha dejado claro a los agentes sociales cuáles son sus "objetivos finales" en esta negociación: "mejorar la eficacia del registro horario y rebajar la jornada laboral semanal a las 37,5 horas semanales para 2025", ha detallado, tal y como está recogido en el programa de gobierno de PSOE y Sumar. "Queremos que el registro horario sea un instrumento eficaz que permita a la Inspección de Trabajo actuar de manera contundente y práctica en aquellos sectores donde se producen incumplimientos y alcanzar esa reducción de la jornada a 37,5 horas en 2025. El camino que tenemos que recorrer conjuntamente para alcanzar esos objetivos es precisamente el trabajo que va a hacer la mesa de diálogo social y el que va a hacer también ese diálogo bipartito".

Fuentes empresariales se han mostrado satisfechos con "este cambio de posición", aunque siguen demandando que "no aceptaremos que venga una señora a imponernos su criterio porque es su hito y medida estrella". También volvieron a recalcar el error de base de esta negociación, "que se plantea de manera generalizada. No decimos que no se puede reducir la jornada, de hecho hay sectores con más productividad que tienen menos jornada, pero no todos los sectores son iguales". Por eso, la patronal plantea "que se haga sector a sector, en cada mesa, que es como se ha hecho siempre. hay que tener en cuenta que hay sectores que tienen mayor productividad y otros en los que los trabajadores tienen menos productividad y se necesitan más horas de trabajo".

Por su parte, los sindicatos han recordado que abrir un diálogo bipartito con las patronales "no implica que la mesa de negociación con el Gobierno no vaya a seguir adelante", y siemprecon el objetivo "irrenunciable" de reducir la jornada laboral semanal. Así, el vicesecretario general de UGT, Fernando Luján, ha señalado que esta negociación en paralelo con la patronal se llevará a cabo "teniendo claro el objetivo y el hito al que no renunciamos de reducir la jornada laboral hasta las 37,5 horas en 2025", e incluso más allá de las 35 horas, han advertido. "Vamos a negociar el cómo pero no el cuándo ni el hasta dónde", ha dejado claro Luján, quien ha explicado que se trata de acordar "la efectiva aplicación desde las 40 horas hasta las 37,5 horas semanales, porque tenemos posibilidades de que esto con el concierto de las patronales se haga de forma mucho más sencilla".

En la misma línea, la secretaria de Empleo y Acción Sindical de CCOO, Mari Cruz Vicente, ha indicado que "nos hemos dado un margen de tiempo para abrir un diálogo en el ámbito bipartito entre empresarios y sindicatos para ver si podemos acercar posturas cuanto antes sobre esta sobre esta materia", ha explicado Vicente, que ha añadido que el Gobierno los "irá citando para ver un poco cómo va ese proceso de negociación. Esperamos que ese diálogo pueda dar sus frutos, pero no queremos que el diálogo bipartito sea sine die y debe incluir el control horario y otros aspectos sobre los tiempos de trabajo".