El director de Economía del BdE, en su despedida: ""Me alegra que hayáis venido a la presentación de previsiones pese a que ya han sido adelantadas por el gobernador"

El último "Informe trimestral y proyecciones macroeconómicas de la economía española" del Banco de España ha sido más una despedida que una presentación de las nuevas proyecciones de los analistas del supervisor bancario, máxime cuando el propio gobernador de la institución, José Luis Escrivá, se encargó justo el día anterior de vaciarla de contenido aprovechando su comparecencia en el Congreso de los Diputados a petición de Vox para explicar los motivos de la salida del director general de Economía de la institución, Ángel Gavilán, que hoy ha puesto fin a dos décadas en la máxima institución bancaria española tras sus divergencias y encontronazos con Escrivá. El último y más sonado con el último informe anual, que fue criticado, "cocinado" y suavizado por Escrivá y su equipo de confianza.

El gobernador ha permitido a Gavilán que se despida oficialmente de la Prensa con la que ha compartido casi un lustro de presentaciones macroeconómicas con la presentación de "su" último informe trimestral, un tanto diluido después de que los anuncios importantes fueran ya dados a conocer 24 horas antes en la Comisión de Economía del Parlamento por Escrivá: la revisión de tres décimas a la baja la previsión de crecimiento económico del país para 2025, hasta el 2,4%, y una décima la de 2026, al 1,8% por la incertidumbre geopolítica y la guerra arancelaria; la inflación media se situaría en el 2,4% en 2025, una décima por debajo de la anterior estimación, mientras que para 2026 se mantiene la desaceleración ya prevista al 1,7%; la tasa de paro se mantiene en dos dígitos este año, en el 10,5%, y el que viene, 10,2%, tasa que ha elevado dos décimas respecto a su anterior su proyección; y se mantiene en el 2,8% y en el 2,6% las estimaciones de déficit público en 2025 y en 2026; y en la deuda pública, el Banco de España ha elevado en una décima su previsión para 2025, hasta el 101,4% el PIB, porcentaje que se mantendría también en 2026.

Por ello, Gavilán inició su alocución con un "me alegra que hayáis venido a la presentación de previsiones pese a que ya han sido adelantadas por el gobernador", dijo con ironía, entre las risas de los periodistas presentes, aunque ya se centró en las explicaciones del informe, salvo algunas píldoras recordando hasta en tres ocasiones la muletilla de "como adelantó ayer el gobernador".

Pero al margen de eso, Gavilán no quiso aprovechar la presentación para ajustar cuentas y prefirió mostrarse diplomático y evitar cualquier choque directo con el gobernador. "Quiero agradeceros el trato que me habéís dispensado todos estos años y el trato que habéis dado de los informes que hemos presentado". Tras estas palabras, Gavilán dejará su puesto para "buscar nuevos horizontes profesionales", aseguró ayer Escrivá a los diputados. "Si os quedáis lo suficiente lo mismo me veis salir con la caja", dijo entre risas Gavilán al terminar el acto.

Pese a la insistencia de los periodistas para que explicara las causas de su salida de la institución, Gavilán obvió contestar porque "nos hemos llevado tan bien todos estos años porque siempre he hablado de cosas técnicas, y vosotros solo me habéis preguntado sobre cosas técnicas, y hoy voy a seguir con esta decisión".