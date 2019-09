Un comercio o una empresa tiene que vender sus productos, pero también debe cobrarlos. Esto que parece obvio, a veces, no lo es tanto. Y es que en las compras online existe entre un 30% y un 40% de desistimiento cuando el sistema de pago no es cómodo. Precisamente, para facilitar este «click» final y mejorar la experiencia del usuario que le lleve a completar la operación de adquisición de la forma más segura posible, nació en 2015 Easy Payment Gateway , una plataforma «made in Spain» que integra todo tipo de soluciones de pago y herramientas antifraude. Aunque aún no ha cumplido el lustro de vida, su evolución ha sido sorprendente, alcanzando, a día de hoy, más de un millón de transacciones mensuales. Sólo el año pasado gestionó un volumen de operaciones por valor de 2.500 millones de dólares, y este año prevé mejorarlo en un 28%, hasta situarse en los 3.200 millones de dólares. La posibilidad de concentrar diferentes medios de pago de distintos países bajo un mismo paraguas ha facilitado la vida a no pocas compañías, la mayoría de ellas multinacionales, entre las que se encuentran Ávoris, Banco Santander, Trasmediterránea o Job and Talent. Una verdadera revolución desde el punto de vista organizativo y de control, ya que, gracias a la solución integradora, no es necesario un proveedor por cada medio de pago utilizado.

Red en todo el mundo

Con oficinas en Málaga, Sevilla, Gibraltar, y acuerdos con agentes en países como Chile, Reino Unido y México, prevé abrir próximamente delegaciones en Madrid y Barcelona. Puntos todos ellos desde los que ofrece cobertura a sus clientes, repartidos por todo el mundo. Aunque especializada en prestar sus servicios a grandes compañías, la demanda está siendo tan importante que está ultimando un nuevo producto dirigido específicamente a pequeñas y medianas empresas, que prevén lanzar en breve. Y es que, en un mundo globalizado, unas soluciones de pago adaptadas a las necesidades de cada cliente, se convierten en fundamentales para garantizar el éxito de cualquier compañía, independientemente de su tamaño.

«Easy Payment Gateway está aquí para ayudar a comercios y empresas, tanto online como offline –de hecho, actualmente, trabajamos en un proyecto para facilitar los pagos en las tiendas físicas de Hawkers–. Nuestros clientes se deben centrar en su objetivo prioritario, que ha de ser ofrecer el mejor servicio, sin distraer tiempo y grandes inversiones en implementar complicados estándares de pago», explica Manuel Prieto, CEO de la compañía. Tras 20 años de experiencia en el mundo de los pagos –ha trabajado en empresas tan importantes como Visa–, Prieto se unió en 2018 al equipo de Easy Payment Gateway, un proyecto que surgió a partir de un dibujo, cuando su fundador, Álex Capurro, decidió llevar al mundo digital los diagramas que, con rotulador en mano, plasmaba sobre pizarras para diseñar los procedimientos de pago que, después, debían ser codificados.

Cajas y flechas

Éste fue el embrión de un método que no puede ser más sencillo. ¿Cómo funciona? Una vez que el cliente accede a la plataforma, él mismo puede configurar cómo desea que se comporten sus pagos tan sólo arrastrando cajas unidas por flechas. Un proceso muy intuitivo que no requiere de conocimientos técnicos previos.

«Nuestra herramienta es capaz de generar reglas para diferentes comportamientos y necesidades. A través de unos diagramas, el usuario puede confeccionar su propio plan como mejor le convenga. Emponderamos al comercio para que tenga el control de los pagos de sus clientes», destaca Prieto.

Easy Payment Gateway viene a completar la experiencia de cliente, que ha de empezar, a juicio de los responsables de la compañía, por la atracción del mismo y en la que el pago debe ser uno de los pilares fundamental. Actualmente, las compañías realizan un gran esfuerzo en captar al consumidor, mediante ambiciosas campañas de marketing y comunicación, poniendo el foco, en el caso del mundo digital, en aspectos como la usabilidad o el diseño de la página web. Sin embargo, se olvidan de esta parte crítica. La falta de transparencia, flexibilidad, sencillez o la inclusión de mensajes confusos a la hora de pagar puede dar al traste con una operación.

Sin barreras

«El cliente no entiende de barreras. Si encuentra obstáculos a la hora de pagar o elementos que le generen desconfianza, directamente detendrá la transacción y no comprará. La mentalidad del consumidor, así como su forma de adquirir bienes ha cambiado y, en medio de esta revolución, es más necesario que nunca ofrecerle alternativas diferentes, darle un amplio abanico de posibilidades para que pague de la forma en la que les resulte más cómoda», añade Prieto.La compañía estima que la sencillez, claridad y seguridad que aporta su procedimiento se traduce en una mejora del 15% la aceptación de los pagos y en una reducción de los costes de un 10%. Se puede decir que existe vida más allá de la tarjeta de crédito.

Así, Easy Payment Gateway ofrece más de 240 soluciones de pago en todo el mundo, porque no es lo mismo España que, por ejemplo, China, donde la penetración del pago a través del móvil es abrumadora. «En Europa, un área altamente bancarizada, vivimos en una “burbuja de comodidad”. Todo se puede pagar con dinero de plástico. Sin embargo, esto no sucede en todo el planeta. Por ejemplo, resulta complicado que un consumidor de un pequeño pueblo del Amazonas disponga de tan si quiera una cuenta bancaria. Pero este hecho no puede ser un impedimento. Una empresa debe estar preparada para aceptar cualquier medio de pago y facilitar que la operación tenga éxito, ya sea online u offline, y más después del enorme esfuerzo que han hecho las compañías españolas en los últimos años en materia de internacionalización», asegura Prieto.

Easy Payment Gateway, en definitiva, es una herramienta que ha llegado para democratizar el mundo de los pagos, para que realizar una transacción dónde y cómo se desee no sea nunca un obstáculo para un negocio.

Algunas cifras

-3.500 millones de dólares es el volumen de negocio que la compañía prevé gestionar este año, un 28% más que en 2018.

- De 30% a 40% es el porcentaje de desistimiento cuando el sistema de pago no es cómodo.

- 240 son las soluciones de pago en todo el mundo que ofrece la compañía.

-15% de mejora en la aceptación de las operaciones gracias a su utilización y 10% de reducción de los costes.

PSD2, una oportunidad

La nueva directiva sobre medios de pago digitales, la conocida como PSD2, entró en vigor el pasado día 14 de septiembre. No obstante, se espera que su implementación completa tarde aún algunos meses. La nueva normativa viene a revolucionar el mundo de los medios de pago y a incrementar la seguridad del usuario en sus operaciones por internet. Además, elimina intermediarios en las transacciones, ya que permitirá que el comercio pueda hacer cargos directamente a la cuenta bancaria del cliente.

Una de las principales novedades que introduce es que, a partir de ahora, será necesaria una doble autenticación para poder realizar las compras. Para dar luz verde a una operación tienen que confluir dos de los siguientes tres elementos: algo que el cliente tiene (un smartphone), algo que sabe (un código) y algo que es (una huella digital o algún tipo de reconocimiento facial).

No obstante, no todos los agentes implicados están ya preparados para cumplir con nuevas reglas, especialmente el pequeño comercio, que deberá adaptar cuanto antes sus sistemas, especialmente en lo referente a la autenticación reforzada. Easy Payment Gateway lleva meses trabajado en PSD2 y 3DSv2, por lo que la plataforma ya cuenta con todos estos mecanismo de autenticación exigidos. «PSD2 añade una capa extra de seguridad que, en un principio, puede parecer que complica los procesos a la hora de pagar.

Sin embargo, lejos de ser un inconveniente, representa toda una oportunidad, ya que la doble autenticación que exige para reforzar la seguridad, puede realizarse a través de huellas digitales, reconocimiento facial o cualquier otro sistema biométrico, lo que facilitará las transacciones. Como todo lo nuevo, al principio, da miedo, pero su espíritu es positivo, por lo que nosotros la hemos acogido muy bien», manifiesta el CEO de Easy Payment Gateway.