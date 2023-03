Emanciparse en España puede costar hasta 8.605 euros

Querer y no poder comprar una casa es la realidad a la que se enfrentan cada vez más ciudadanos en nuestro país, sobre todo en el caso de los más jóvenes. El elevado paro, sumado a unos bajos salarios y un acceso a la vivienda demasiado caro imposibilitan que este colectivo no pueda salir de la casa de sus padres. La media de emancipación de los jóvenes españoles es de casi 30 años, 3,4 superior a la media en Europa (26,4 años).

Mudarse a una vivienda alquilada no es la opción favorita de los jóvenes, sin embargo, la mitad de ellos se ve obligado a hacerlo por ser la más económica ante la imposibilidad de comprar una vivienda. No obstante, esta opción no es la más barata, ya que el coste medio del metro cuadrado del alquiler en España es de 11,21 euros mensuales. Por tanto, una vivienda de unos 80 metros cuadrados tiene un precio que ronda los 900 euros al mes.

Sin embargo, el precio de cada inmueble varía en función de dónde se ubique, ya que el alquiler en la ciudad capitalina tiene un coste medio de 1.358 euros el mes; mientras que en Ciudad Real este precio es bastante inferior al de Madrid, situándose en los 442 euros mensuales.

¿Qué gastos se deben pagar al alquilar una vivienda?

Cuando se alquila una vivienda, los inquilinos deben abonar la primera mensualidad de la firma del contrato; una fianza que equivale a un mes del alquiler; y además el propietario puede solicitar también hasta dos meses más en concepto de garantía adicional, sostienen desde el portal inmobiliario de Fotocasa. Por último, la persona que alquila también deberá abonar una comisión -suele ser un 10% del coste anual de la vivienda- por los servicios realizados por la agencia inmobiliaria que gestiona el alquiler.

¿Cuáles son las ciudades más caras y baratas para alquilar?

En Barcelona capital, el metro cuadrado está a 19,73 euros, por lo que los residentes en esta ciudad tendrán que pagar 1.578 euros de alquiler todos los meses por una vivienda 80 metros cuadrados, además de unos 8.605 euros iniciales, tal y como muestran los datos del Índice Inmobiliario de Fotocasa. En Donostia - San Sebastián, los residentes tendrán que pagar 1.429 euros de alquiler todos los meses, además de 7.790 euros iniciales, ya que el precio del metro cuadrado está a 17,86 euros. Madrid es la tercera ciudad más cara, ya que el metro cuadrado del alquiler es de 16,98 euros, por lo que los madrileños pagarán 1.358 euros de alquiler todos los meses y 7.406 euros iniciales.

En la otra cara de la moneda se sitúa Ciudad Real, ya que el precio del metro cuadrado está en los 5,53 euros, por lo que los residentes de esta ciudad pagarán 442 euros de alquiler todos los meses por una vivienda de 80 metros cuadrados y 2.412 euros iniciales. Zamora se sitúa como la segunda ciudad más barata (6,25 euros el m2), ya que sus residentes pagarían 500 euros de alquiler cada mes y 2.726 euros iniciales; seguida de Lugo (6,37 euros el m2), donde se pagarían 510 euros de alquiler al mes y 2.778 euros iniciales.