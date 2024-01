Los empresarios estallan contra Díaz por el límite al sueldo de los directivos: "Es intervencionismo de república bananera"

La tregua vivida en Davos entre los grandes empresarios españoles y el Gobierno, tras la reunión "cordial" y "entre aplausos" -según confirmaron únicamente fuentes de Moncloa-, apenas ha durado 24 horas tras las andanadas que han salido de las catapultas empresariales contra la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, contra su "última ocurrencia populista": limitar o reducir el sueldo de los directivos para "una redistribución más justa" de los recursos de la empresa.

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, no se ha guardado ningún calificativo ni adjetivo para cargar contra Díaz y su propuesta. "¿Hasta dónde vamos a llegar?", se preguntó. "Que una ministra de España esté hablando de estas cosas sólo es intervencionismo de república bananera, que pone en peligro las inversiones", ha aseverado en una rueda de prensa en Valencia tras reunirse con el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón.

Garamendi ha recordado a la ministra que en política "no vale ya todo" y que continúa sin darse cuenta de que "esos mensajes sólo generan una falta de confianza" y "una preocupación" enormes entre los inversores y entre los propios empresarios. "Si no queremos que los directivos de este país y el talento se vayan fuera de España no se pueden decir esas cosas, que lo único que hacen no repartir la riqueza, sino la pobreza". En este sentido ha comparado la propuesta como "cuando vas a un partido de fútbol y te encuentras al árbitro vestido del mismo color que el equipo contrario". Para el presidente de la CEOE, eso no es lo que entiende por "una redistribución más justa" de los salarios de los altos directivos, sino que es "intervencionismo de república bananera", volvió a reiterar. "Lo que hace y dice se resume muy fácil: empieza por 'p' y acaba en 'o': populismo".

En la misma línea, el presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha acusado a Díaz de "faltar al respeto a los empresarios" con una medida "reaccionaria" y "populista". "Poner el acento en intentar intervenir en las empresas está fuera de lugar". Además, ha destacado que estas declaraciones van en dirección contraria al discurso que defiende el presidente español, Pedro Sánchez, y que puesto de manifiesto ante los grandes del Ibex en Davos ayer mismo. "El Gobierno tiene dos almas: la socialdemócrata de Sánchez y la más populista e izquierdosa de Díaz", ha apuntado. "Si nos cargamos el alma empresarial y de emprendimiento y no la mimamos, se acabará el estado de bienestar en España", ha alertado, tras lamentar que "hemos empezado la legislatura con mal pie".

A su juicio, el jefe del Ejecutivo, lanzó en Davos un llamamiento al entendimiento porque "tiene mala conciencia" por cómo "se criminalizó y se señaló a los empresarios" durante la pasada legislatura. "Rectificar es de sabios pero son importantes tanto las palabras como los hechos".

Garamendi, en cambio, no comparte que el presidente tuviera una actitud manos beligerante contra los empresarios tras su discurso oficial, y recordó que el empresariado defiende "desde siempre" la democracia y la Constitución y se sitúa "al margen partidista: "Ni estamos en el neoliberalismo", como demuestran a su juicio las empresas a través de su Responsabilidad Social Corporativa y su aportación de riqueza, "ni estamos en el populismo, porque también es horriblemente malo para la economía".