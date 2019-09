– Usted ama a España tanto que renunció a su nacionalidad...

– Llegué a España hace 10 años y me siento parte de este país. Decidí nacionalizarme, pero me obligaban a renunciar a mi nacionalidad alemana... y cuando el 22 de septiembre de 2017 lo estaba haciendo, me eché a llorar... ¡pero de felicidad! Pocos días después, el 1 de octubre, también lloré, pero de desolación. Yo quería tanto ser española, que no puedo entender por qué en Cataluña no quieren serlo. Lo pasé muy mal. Éste es un país maravilloso, avanzado, y hay mucho que admirar y disfrutar. En aspectos como el de la igualdad de género, un tema prioritario para mí, España está más avanzada que Alemania.

– Es presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Europeas (EWLA). ¿Cuál ha sido su camino hasta ahí?

– En 2015, abrí mi propia boutique legal especializada en Compliace y Ética y eso me dio mayor libertad, tiempo y posibilidades de desarrollo. Actualmente, presido una Sicav, formó parte del panel de Telefónica para el negocio responsable, soy consejera independiente de una empresa alemana que acredita la certificación sostenible... y presido EWLA, que reúne a la mayoría de las asociaciones nacionales de mujeres juristas de la UE, más Noruega, Liechtenstein e Islandia.

– Creo que tiene afición a hacer preguntas incómodas...

– En la Asociación de Mujeres Juristas de Alemania, causaba estupor que en los Consejos de las empresas del Dax no hubiera apenas mujeres y que no se cuestionase. Decidieron poner en marcha algo que se denominó «activismo accionarial», y que consistía en ir a juntas de accionistas y hacer preguntas «incómodas» como por qué no hay mujeres en sus consejos. Me propusieron hacerlo en España y en 2013 fui a la Junta General de Accionistas de Mapfre para preguntar qué se estaba haciendo para promocionar a mujeres a la alta direccción y consejos... «¿Ustedes han firmado los acuerdos voluntarios del Ministerio de Igualdad?»... y, claro, no querían dejarme entrar. En realidad, tampoco podía hacerlo porque sólo tenía 200 acciones, así que me puse en la puerta a pedir a los accionistas que me cedieran su tarjeta de entrada, sin conseguirlo, por supuesto. Fui con mi marido y mi bebé recién nacido, porque estaba dándole el pecho. Parece loco, pero hice ruido y pacté con el vicesecretario que me iría si contestaba a nuestro cuestionario... y lo conseguí. Mi segunda junta como activista fue Telefónica. Ahí sí tenía las acciones necesarias y aún recuerdo a César Alierta respondiéndome... Nos dimos cuenta de que realmente podíamos cambiar las cosas haciendo preguntas y obtuvimos en 2015 el apoyo de la UE, que financió con 500.000 euros la iniciativa para ir a juntas generales de accionistas en 12 países.

– ¿Sigue yendo?

– Lo dejé en 2018 porque pensé que había llegado el momento de hacer otras cosas.

– Como el Congreso que organiza el 21 y 22 de noviembre.

– Es «La Cuarta Revolución Industrial y la Ética: soluciones para la agenda 20/30» La idea surge cuando me doy cuenta de que soy una persona conservadora, reacia al cambio, desconocedora de las nuevas tecnologías, y compruebo que la directora del OLAF, el organismo anticorrupción de las instituciones europeas, está tan pez como yo. «Dios mío, ¡tenemos que hacer algo!», me dije. Y creé un comité científico para identificar los puntos de los que tenemos que hablar. En febrero de este año lanzamos nuestro primer «webminar». Y surge la idea de un Congreso, con más de 50 ponentes internacionales de altísimo nivel que tratará sobre distintos aspectos éticos de las fintech, IoT, AI, «smartcities», 5G...

– Veo que sigue usted haciendo preguntas incómodas.

– Pues sí.