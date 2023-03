Estas son las infracciones de tráfico por las que la DGT ya no te multa

Las nuevas normas de tráfico de la DGT que han entrado en vigor este 2023 contemplan cambios en los límites de velocidad, restricciones a vehículos contaminantes y sanciones más duras por usar el móvil al volante o conducir sin cinturón, entre otras medidas. Aunque lo habitual es que la pérdida de puntos y las multas sufran fluctuaciones al alza, la DGT también decidió empezar el nuevo año retirando de su lista un par de infracciones que antes se multaban hasta con 200 euros.

Una de las sanciones que desaparecen es la que se imponía por no llevar el carné de conducir físico si te paraban las autoridades. Esta infracción podía conllevar una multa de 200 euros aunque el conductor tuviera su permiso de conducir en regla. Ahora, esta norma se flexibiliza y en lugar de aceptar sólo el formato físico, los conductores pueden aportar su permiso de circulación en versión digital, que puede llevarse en el móvil con la aplicación de la DGT, "miDGT". Eso sí, hay que tener en cuenta que este es el único formato válido, no se aceptan ni fotografías ni el documento escaneado.

Hace años los conductores con problemas de visión también tenían la obligación de llevar unas gafas de repuesto en la guantera, sin embargo en la actualidad la Ley de la DGT no obliga a ello, pero no deja de ser recomendable. No obstante, la normativa sigue sancionando a los conductores que conduzcan sin gafas ni lentillas cuando tienen la obligación de llevarlas. Esto supondría una infracción grave y conllevaría una multa de 200 euros.

Los agentes podrán consultar si el conductor tiene problemas de visión con el carné físico, si en la parte trasera, concretamente en el punto 12, aparecen las numeraciones 01.01 (gafas), 01.02 (lentillas) o 01.06 (obligación de llevar ambas); y con el carné digital.