Fiat y Renault estudian crear el segundo mayor grupo automovilístico del mundo

La multinacional italiana Fiat y el gigante francés Renault estarían en conversaciones para llevar a cabo una fusión de ambas compañías, que implicaría la creación del mayor emporio automovilístico del mundo, tras Volkswagen, con unas ventas combinadas que podrían superar los 15 millones de vehículos.

Según ha adelantado el diario japonés "Nikkei", la firma Fiat Chrysler Automobile (FCA) va a proponer en los próximos días al grupo francés Renault una fusión de las dos compañías, algo que podría resolverse "en un par de días", según confirmaron al diario varias fuentes de FCA no identificadas. La información se conoce horas después de que el diario "The Financial Times" informara de que FCA y Renault estarían negociando “reforzar sus vínculos” con una posible alianza, en "estado avanzado", cuyo objetivo sería unirse a la alianza que la firma francesa tiene ya con las niponas Nissan Motor y Mitsubishi. Las tres compañías se vincularon en 1999 gracias al empeño del expresidente del gigante francés, Carlos Ghosn, ahora procesado por la Justicia de Japón por supuestas irregularidades financieras.

Renault ya ha expresado con anterioridad su deseo de llegar a una fusión con Nissan Motor, pero el nuevo presidente de la firma, Jean-Dominique Senard, considera que avanzar en esa idea no es, “de momento”, una prioridad, algo confirmado desde Nissan, que controla Mitsubishi y que no está a favor de avanzar hacia una fusión con Renault.

Renault, cuyo mayor accionista es el Estado francés, con un 15,1 % de capital, tiene el 43,4% de las acciones de Nissan Motor, y esta, a su vez, el 15 % de capital de la francesa.