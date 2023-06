Garamendi acusa de falta de ganas de trabajar a algunos parados: "Hay empleos razonables donde la gente no se apunta"

España tiene más de tres millones de desempleados y, sin embargo, muchas empresas no encuentran personal para cubrir determinados puestos de trabajo. Y más allá de la falta de capacitación de los aspirantes para cubrir los puestos, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, cree que muchos de los que están apuntados en las oficinas de empleo simple y llanamente no quieren trabajar incluso en puestos de trabajo que, a su juicio, son razonables.

Garamendi lamentó ayer en el Encuentro de Organizaciones y Entidades Empresariales de Galicia celebrado en Vigo la "actitud" de parados españoles ya que, a su juicio, "no puede ser que haya empleos razonables, con convenio, de empresas serias, donde la gente no se apunte, habiendo más de 3 millones de parados".

El presidente de la CEOE puso el foco en el "gran problema" que sufren muchas empresas, que es la falta de mano de obra. En este sentido, reflexionó sobre los "retos" que tiene que afrontar España en cuanto a la formación, para generar profesionales capacitados para los puestos que se demandan, relacionados muchas veces con ámbitos tecnológicos. Sin embargo, habló de la "dualidad" del mercado de trabajo español, ya que la hostelería y la industria también demanda mano de obra, cifrándolo en unos 200.000 empleos entre ambos sectores. "¿Cómo puede faltar gente si tenemos 3 millones de parados?", se preguntó. Para responder a su cuestión, dijo que hay que valorar dos aspectos, la "aptitud" de los desempleados, centrándose en formarlos para que puedan desarrollar un empleo, así como la "actitud" de los mismos que, tal como reconoció, "parece que no se puede decir". "Como soy independiente, digo lo que tengo que decir", sentenció, lamentando que "no puede ser que haya empleos razonables" y que "la gente no se apunte", según informa Ep.

Garamendi también reivindicó la importancia de "estar orgulloso" de ser español, ya que en otros países España "tiene mucho prestigio" y es "mucho más importante" y está "más valorado". Entre los retos que tiene que afrontar precisamente España está la digitalización, que "ya no es el futuro", sino el presente. También la sostenibilidad, la economía circular o la innovación son aspectos que tienen que ser importantes en los próximos años, buscando alcanzar una inversión en I+D+i del 3% del Producto Interior Bruto (PIB). "España es algo mucho más grande que solo estar en Europa", subrayó el presidente de la CEOE, destacando también la importancia de nuestro país en el ámbito iberoamericano.