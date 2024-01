Garamendi acusa a Yolanda Díaz de mentir: "Ni pedimos otra reunión para el SMI ni nos han convocado para la del subsidio"

La negativa de los empresarios a secundar la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) unilateral de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha enrarecido aún más la tensa relación de las patronales CEOE y Cepyme con la ministra de Trabajo. Hoy mismo, 24 horas antes de que Díaz y los sindicatos se hagan la foto en la firma de acuerdo por el salario mínimo, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha destapado que la ministra había mentido cuando aseguró que había pedido una reunión con las ejecutivas de las patronales para negociar directamente la subida del SMI y que tampoco han recibido aún ninguna convocatoria para la nueva mesa de la reforma del subsidio de desempleo.

La ministra Díaz aseguró ayer que la CEOE le pidió que convocara la mesa de diálogo social sobre el SMI la semana pasada "para intentar convencer" a la Ejecutiva para que firmaran el acuerdo. Garamendi ha tildado estas declaraciones de la ministra de Trabajo como "absolutamente falsas. El Gobierno se comprometió a traernos una oferta, nosotros la habíamos planteado, creo que quedó claro cuál era nuestra posición, nos trajeron su planteamiento y lógicamente tenía que haber una siguiente reunión para plantearle cuál era nuestra conclusión. Pero no hubo nada más".

Asimismo, ha incidido en que no hubo necesidad de convocar ninguna junta directiva "ni teníamos que pedir permiso absolutamente a nadie para tomar una decisión" y ha cargado sobre la falta de confidencialidad de los negociadores del Gobierno en la mesa de diálogo, por hacer revelaciones internas que, en su opinión, deberían haberse "quedado en la mesa", ya que "lo importante" es que el "diálogo siga fluyendo".

Respecto a la reunión sobre el subsidio de desempleo, Díaz anunció la semana pasada que convocaría con carácter "inmediato" a los agentes sociales para negociar su reforma, después del rechazo del decreto en el Congreso por los votos en contra de PP, Vox y Podemos, Garamendi ha asegurado que todavía no han recibido ninguna comunicación. "De momento, no hemos sido convocados. Bueno, en realidad, ni se nos ha convocado ahora, ni se nos había convocado antes", matizó con ironía, para cerrar sus declaraciones, realizadas en la presentación del 'Informe Tendencias de RRHH 2024' -elaborado por Randstad y CEOE- con una nueva andanada. "Tiene su gracia que, cuando las cosas no salen, cuando no han contado contigo, pues entonces te llaman ahora para ver si pueden salir".

En la misma línea, el vicepresidente de CEOE y presidente de ATA, Lorenzo Amor, ha exigido a Yolanda Díaz que "respete" la reforma laboral acordada por sindicatos y patronal, en la que no se incluyó que los convenios autonómicos tuvieran prioridad aplicativa sobre los sectoriales -acuerdo que se ha rubricado con el PNV-. "No puede ser que presuma de la reforma laboral que tenemos pero se salten un acuerdo entre patronal y sindicatos. Indudablemente esto genera una distorsión tremenda, sobre todo para una empresa o un autónomo que trabaja en varias comunidades autónomas. Si ahora tiene que prevalecer el ámbito autonómico sobre el ámbito estatal, generamos una distorsión brutal".