El Gobierno anuncia 110 medidas extra por 3.765 millones

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado un nuevo real decreto que activará el plan de emergencia para los afectados de la DANA con 110 medidas adicionales y una inversión agregada de 3.765 millones de euros "para dar respuesta a la emergencia". Con esta nueva partida, el Estado ha movilizado un total de 4.373 millones en respuesta inmediata, casi la mitad de ellos en créditos de las entidades financieras con el aval del ICO.

Con todas las medidas aprobadas hasta el momento se podrá ayudar a 400.000 trabajadores, 30.000 empresas y 100.000 hogares, ha cuantificado Sánchez al término del Consejo de Ministros, que se ha adelantado a hoy ante su inminente viaje a la cumbre de la COP29 que se celebra en Azerbayán.

Por el momento, hay 400 empresas que han solicitado ERTE de fuerza mayor para 9.000 trabajadores y 2.800 personas han pedido ayudas directas por daño a la vivienda y enseres. Además, hay 158.000 solicitudes para el Consorcio de Compensación de Seguros. De ellas, el 80% ya están tramitación y las primeras han empezado a cobrarse, ha afirmado Sánchez. Para facilitar el flujo de las ayudas, habrá 15 oficinas móviles y 12 puntos especiales para la DANA en las oficinas de la Agencia Tributaria de los municipios afectados.

500 millones para quitar lodo

Entre las medidas principales, se ha aprobado una un plan de acción de 500 millones de euros contra el lodo que permita cuanto antes reparar las redes de agua. "Hay que retirar miles de toneladas de lodo y escombros, reparar redes de abastecimiento y hay que hacerlos con los ayuntamientos, las diputaciones y también con la Comunidad Valenciana", ha dicho Sánchez.

Agricultura

Asimismo, habrá una línea de ayudas directas por valor de 200 millones de euros para las explotaciones agrarias que hayan sufrido daños por el impacto de la DANA de las últimas semanas en la Comunidad Valenciana y se establece un programa 175 millones de euros para reparar caminos, que ejecutará Tragsa, para recuperar la producción de los alimentos y prevenir el abandono de la actividad agrícola. Podrán solicitar las ayudas directas las empresas agrícolas que no puedan realizar la siguiente campaña con normalidad o que tengan unas pérdidas de su potencial productivo superiores al 40%.

"Hemos visto muchas imágenes en la televisión de cultivos o de granjas destrozadas, pero eso es porque los agricultores estaban en nuestras ciudades y pueblos ayudando con sus tractores, y en realidad el campo ha sufrido muchos daños y severos como consecuencia de esta DANA. Ahora tenemos que ayudarles con la misma determinación que nuestros agricultores se han volcado con los vecinos en las zonas afectadas", ha explicado en su comparecencia.

El Gobierno también ha puesto en marcha otra línea adicional de crédito ICO-MAPA-Saeca, por valor de 60 millones de euros, para agricultores y ganaderos.

Sánchez ha remarcado que se flexibilizan "los plazos de ejecución a las empresas industriales" y la exención temporal del canon de vertidos. Compromiso de pagar el 100% de los gastos de emergencia de los ayuntamientos y hasta el 50% de todas las reparaciones.

Subvenciones para desempleados

En el apartado laboral, el Gobierno ha autorizado al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) a distribuir 50 millones de euros entre los municipios afectados por la DANA a través de una concesión directa de subvenciones para financiar la contratación de personas desempleadas inscritas como demandantes de empleo.

"Todo el escudo social y también el escudo laboral que estamos creando, va a ayudar a hasta 400.000 trabajadores a mantener sus ingresos, a 30.000 empresas a reactivar su actividad económica y a 100.000 hogares a cubrir sus necesidades básicas", ha destacado.

También los autónomos "en ruta"

Del 'escudo laboral' forman parte los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) por fuerza mayor o por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción (ETOP) vigentes desde la reforma laboral. A ellos podrán acogerse empresas radicadas en las zonas sacudidas por la DANA, pero también aquellas que justifiquen que su actividad se ha visto afectada por las riadas, como había demandado ATA, que denunció que miles de camioneros, transportistas, taxistas o fontaneros, entre otros profesionales, habían quedado excluidos de las ayudas por no residir en las localidades afectadas pese a estar atrapados "en ruta" y perdido sus vehículos y herramientas de trabajo.

"La semana pasada activamos ya los ERTE de fuerza mayor, que se aplicarán de forma retroactiva en las zonas afectadas. Y hoy hemos decidido reforzar esos ERTE, ampliando su aplicación a todas las empresas y, en consecuencia, a los trabajadores y trabajadoras, que, aunque no estén localizadas en los municipios afectados, han visto su actividad severamente dañada por la DANA", ha dicho.

Los trabajadores incluidos en ERTE que vean reducida su jornada laboral o suspendido su contrato de trabajo por la DANA tienen derecho a una prestación contributiva, del 70% de la base reguladora, que no exige un periodo previo de cotización y que tampoco consume periodos cotizados. Las empresas en ERTE estarán exoneradas del pago del 100% de las cotizaciones al menos hasta el 28 de febrero de 2025.

El 'escudo laboral' incluye, como novedad, permisos retribuidos, con el 100% del salario, a los trabajadores que por motivo de la DANA no puedan acudir a su puesto de trabajo o teletrabajar. A diferencia de los que se pusieron en marcha durante la pandemia, estos permisos serán no recuperables, de forma que el trabajador no tendrá que recuperar para la empresa las horas no trabajadas.

Estos permisos, que no implicarán pérdida de cotizaciones, serán sufragados por las empresas, que podrán estar o no acogidas a un ERTE, y tendrán plazos indeterminados (no se tasarán los días de permiso), salvo en el caso del permiso por fallecimiento de familiares, que se amplía a cinco días a contar desde que se produzca el sepelio.

Las causas por las que los trabajadores podrán acogerse a estos permisos son diversas. Así, podrán acceder a ellos los trabajadores que no puedan desplazarse a su trabajo si el desplazamiento supone un peligro para su seguridad y salud o interfiera en las labores de rescate y recuperación de las zonas afectadas por la DANA.

También será posible cobrar un permiso retribuido cuando los trabajadores tengan que atender a las tareas de búsqueda de sus familiares desaparecidos o hacerse cargo del fallecimiento de los mismos; cuando, como consecuencia de la pérdida de sus viviendas o enseres, no estén en disposición de acudir al trabajo, o cuando no sea posible el trabajo a distancia por falta de dispositivos o cobertura.

En todos estos supuestos, todos los trabajadores podrán ausentarse de su puesto y acogerse a estos permisos retribuidos no recuperables. Además, se considerarán justificadas las faltas de puntualidad o las interrupciones de la jornada laboral que se deriven de las mismas.

Por último, se derivan dos millones en ayudas directas para la actividad cultural.