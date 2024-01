Hackeo a la SEC: montaña rusa en la cotización del bitcóin por un falso anuncio de la aprobación de un ETF de la criptomoneda

Noche de despegues y hundimientos en el bitcóin por un hackeo a la cuenta de X (antes Twitter) de la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC). La cotización de la criptomoneda se disparó en la noche del martes después de un falso anuncio en el que el organismo autorizaba un fondo cotizado (EFT) vinculado al bitcóin, el primero de este tipo. Sin embargo, la revalorización de esta criptomoneda duró poco, ya que el regulador de las bolsas estadounidenses desmintió el anuncio minutos después de producirse el anuncio.

"La cuenta de Twitter de la SEC se vio comprometida y se publicó un tuit no autorizado. La SEC no ha aprobado la cotización ni la comercialización de productos negociados en bolsa de bitcoines al contado", aclaró en la red social el presidente del organismo, Gary Gensler.

Desde el área de seguridad de X, la red social propiedad de Elon Musk confirmaba tras una investigación preliminar que la cuenta de la SEC "fue comprometida", subrayando que esta acción no consentida no se debió a ninguna violación de los sistemas de X, "sino más bien debido a que un individuo no identificado obtuvo el control de un número de teléfono asociado con la cuenta @SECGov a través de un tercero".

Asimismo, la red social apuntó que el regulador estadounidense no había habilitado en su perfil de X la autenticación de dos factores en el momento en que fue comprometida. Posteriormente, en una declaración a los medios, la agencia aseguró que colaborará con las autoridades y el resto de socios del Gobierno "para investigar el asunto y determinar los próximos pasos apropiados relacionados tanto con el acceso no autorizado como con cualquier mala conducta relacionada".

El bitcóin superó los 47.000 dólares ayer martes, una cifra no vista desde abril de 2022, gracias a las expectativas de los inversores de que la SEC autorizara los fondos. No obstante, tras la aclaración de la SEC su cotización se enfriaba hasta algo más de los 45.000 dólares.

La decisión del regulador, por lo general crítico con las criptomonedas, y que podría producirse en las próximas horas puesto que mañana vence el plazo para que se pronuncie, abriría la puerta a una mayor aceptación institucional del bitcóin en los mercados financieros de Estados Unidos.