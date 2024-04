El Ibex termina la semana con una sesión en rojo

El índice español termina con dos días consecutivos de subidas con una sesión en negativo para acabar la semana. La tónica que ha seguido el índice es la misma que la del resto de selectivos europeos, con pocos resultados que animaran la sesión al alza.El número de compañías que han subido en la sesión de hoy han sido reducidas, lideradas por Colonial, que ha colocado con éxito dos emisiones de bonos por un total de 200 millones de euros. Le siguen Enagás y Telefónica, con el resto de empresas en verde subiendo ligeramente. Por el lado de las caídas vemos a Solaria y Grifols, que también son las dos empresas que más caen en lo que va de año. La primera lo hace hoy en más de un 3% y la segunda roza esa cifra.A nivel europeo vemos la caída más pronunciada en el DAX alemán, que se aleja de los máximos conseguidos a finales de marzo y que puede estar acusando la tan esperada bajada de tipos. En Wall Street la sesión es mixta, con el Dow Jones anotándose ligeras subidas y el S&P 500 junto al Nasdaq en el terreno negativo. El resultado empresarial más destacado es el de Netflix, que cae con fuerza debido a que a pesar de superar expectativas dejará de reportar el número de suscriptores a partir del primer trimestre de 2025, lo que no es de agrado del mercado.El petróleo sube tras los ataques de Israel a Irán. Recordemos que Irán exporta unos 1,5 millones de barriles diarios, por lo que pese a que no es demasiado, cualquier variable que frene estas exportaciones tendría un impacto en el precio del crudo. El cacao sigue con su particular subida y ya acumula un aumento del precio del 43% en el último mes.

Javier Cabrera, analista de XTB