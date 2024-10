III Foro de Liderazgo Femenino: Aprobados y suspensos en igualdad, conciliación y equidad

Ayer 29 de octubre tuvo lugar en la sede del periódico LA RAZÓN la celebración del III Foro de Liderazgo Femenino, un evento que en esta ocasión reunió a cinco mujeres directivas que debatieron y analizaron la situación actual en sus organizaciones y cómo la presencia de mujeres en posiciones de liderazgo, está transformando la dinámica de las empresas, beneficiando la toma de decisiones, y fomentando un entorno más equitativo.

El encuentro, moderado una vez más por la periodista y presentadora de A3 Noticias Angie Rigueiro, puso en valor temas de gran relevancia como la situación actual de la educación, el emprendimiento femenino y digital, las habilidades de liderazgo de las mujeres jóvenes, la tecnología como herramienta para eliminar la brecha de género, el empoderamiento en la estrategia de las compañías, y el equilibrio entre la vida personal y profesional al que se enfrenta la mujer del siglo XXI. ¿Es posible por fin la conciliación? se preguntaba la periodista.

Las participantes que debatieron en esta ocasión fueron: Irene Gómez, CEO de Wayra del Grupo Telefónica; Beatriz Crisóstomo, responsable Global de Innovación y Medioambiente de Iberdrola; Ainhoa Capdevila, Senior Manager Communications de Philip Morris; Amelia Aguilar, directora de Comunicación de Asisa; y Almudena Gutiérrez Carrasco, Country Manager Iberica Groupe Chantelle.

Previamente al debate, el director del periódico Francisco Marhuenda ofreció un discurso inaugural a los asistentes, destacando que “me gustaría que, en una futura edición de este foro, no tuviéramos que hablar de liderazgo femenino, sino simplemente de liderazgo. Eso significaría que hemos avanzado lo suficiente y dejado atrás prejuicios y estereotipos”.

El director afirmó estar contento de celebrar el foro con un nivel curricular de las participantes tan extraordinario, valorando muy especialmente el mérito y capacidad de cada persona. “Hemos avanzado mucho, pero es doloroso ver las realidades que existen todavía en otros lugares” destacó, a lo que añadió que “es importante que el liderazgo sea completo y no centrado únicamente en el ámbito masculino o femenino”.

El propósito anima a emprender

Hechas las presentaciones, la moderadora inició la mesa debate con la pregunta sobre cómo ve cada una el papel de la mujer en su organización. Irene Gómez de Wayra expuso que lo que hacen en su compañía es invertir en start-ups y founders, a pesar de lo cual, el gap que hay es bastante grande, dado que apenas el 20% está liderado por mujeres.

“Muchas de las mujeres que emprenden lo hacen porque les mueve un propósito. Es donde estamos teniendo un rol muy activo” destacaba la directiva, puntualizando además que “necesitamos un cambio del tipo de liderazgo con valores, los nuevos propósitos que está moviendo a las nuevas generaciones”.

Ainhoa Capdevila de Philip Morris afirmó que, durante la última década, en la compañía están llevando a cabo una profunda transformación del negocio, con nuevas ideas y productos innovadores que permitan reducir el daño que pueda producir el tabaco. “El hecho de que el 40% de los altos cargos esté ocupado por mujeres dice mucho de lo que hemos alcanzado, aunque vemos que la gestión del talento tiene que estar a la altura de esa transformación”, matizaba.

Para Beatriz Crisóstomo de Iberdrola, “gracias a las energías renovables, hemos conseguido captar más talento femenino en nuestro sector y equiparar los puestos de trabajo. Pero en las carreras técnicas y materias STEM, vemos que sigue faltando más presencia de la mujer”. La directiva afirmó ser defensora de los programas de mentoría, algo que les está funcionando muy bien en Iberdrola, al permitir acercar y divulgar constantemente. También destacó como en los temas de conciliación y flexibilidad horaria, la organización ha sido un referente, recalcando que “la conciliación es un tema familiar y no solo algo que concierne a las madres”.

La conciliación ha sufrido un avance significativo, ya que la situación actual es mucho mejor a la de hace 20 o 30 años, con medidas tomadas desde la administración que han dado sus frutos, comentaba Amelia Aguilar, directora de Comunicación de Asisa. “Pero siendo críticos, sigue habiendo una brecha importante que cerrar. Es un objetivo que requiere de los individuos y de la sociedad en su conjunto, y que permitirá que nos beneficiemos todos con la paridad”, señalaba la directiva.

Un 44% de las mujeres emprendedoras reconocen que su decisión de convertirse en emprendedoras fue para compaginar la vida personal con la profesional. Amelia expuso que debemos preguntarnos por qué las compañías no pueden garantizar este tipo de situaciones a pesar de haber adoptado medidas proactivas. “Las cuotas también ayudan a igualar las cosas, por supuesto, pero me gustaría poder pensar que la paridad no es necesaria”.

Almudena Gutiérrez Carrasco de Chantelle destacó que la comunicación de la empresa se basa en empoderar a las personas, ya que todo el mundo tiene su espacio y debe sentirse segura. Para Chantelle es muy importante tener referentes, así como llevar a cabo sesiones de networking entre mujeres con el fin de poderse ayudar mutuamente. La directiva destaca que el 97% de las personas que trabajan en la compañía son mujeres, y sus clientes son principalmente mujeres emprendedoras. “Aunque no aprecio en mi día a día ninguna brecha, ya que 2 de cada 3 puestos de responsabilidad están asumidos por mujeres, lo que si es cierto es que al salir del entorno faltan modelos a seguir”, concluía.

La tecnología y la digitalización eliminan la brecha de género

En líneas generales, todas las ponentes coincidieron en afirmar que la tecnología y la digitalización han servido como elementos democratizadores para eliminar la brecha de género, facilitando el teletrabajo, el networking, el acceso a la formación, y promoviendo permisos equitativos que permitan acabar con situaciones discriminatorias. “Utilizar la IA para procesos de selección está permitiendo acabar con el sesgo” afirmaba Amelia Aguilar. También cuenta el hecho de que la mayoría de las empresas de más de 50 empleados ya deben contar con un plan de igualdad.

“Las mujeres tenemos una capacidad innata de resolver determinadas situaciones y las organizaciones deben ser capaces de favorecer que las mujeres ocupemos determinados cargos y posiciones dentro de la organización” indicaba Ainhoa Capdevila. Para Almudena Gutiérrez, “el entorno también te empodera, es algo que desde pequeña siempre me han enseñado mis padres, manteniendo esa equidad”.

Irene Gómez de Wayra cerraba su intervención afirmando que “se debe liderar desde el ejemplo. A veces pensamos que se necesitan grandes iniciativas, pero en muchas ocasiones, son las pequeñas cosas las que generan ese movimiento”.

Beatriz Crisóstomo declaró cerrando la mesa debate que “no debemos olvidarnos de que existen referentes y programas mentoring que ayudan a crecer como profesionales y a lograr grandes objetivos”.

El Foro de Liderazgo Femenino llegó a su fin con la conclusión de que se ha avanzado mucho. La presencia de mujeres con altos cargos de responsabilidad en las compañías españolas ha pasado del 14% en 2004, al 40% a día de hoy, según el informe “Women in Business 2024”, superando la media de la Unión Europea. Pero a pesar del avance en multitud de aspectos, lamentablemente LA RAZÓN seguirá celebrando por el momento, nuevas ediciones de Foro Liderazgo con la coletilla de Femenino, al menos hasta que logremos mayores avances en materia de igualdad y conciliación.