El Imserso excluye a Seniorplan del lote 1 y Mundiplan del lote 3 para los viajes de la temporada 2023-2024

La Mesa de Contratación para el actual concurso del Imserso ha decidido excluir a la UTE formada por Nautalia, Seniorplan y Autocares Vera del lote 1 de costa peninsular y a Mundiplan (Iberia, IAG7 y Alsa) del lote 3 de "escapada y de procedencia europea" de para el concurso de la temporada 2023-2024. Según el acta de la Plataforma de Contratación del Estado, esta decisión se debe a que incumplen los requisitos mínimos exigidos a las ofertas de los licitadores, "de acuerdo con los apartados 8.4 y 9.1.4 del PCAP".

En concreto, el documento señala que Seniorplan no garantiza el número de plazas origen-destino requerido en los pliegos para este lote, ya que las 258.459 plazas ofertadas por el licitador no están soportadas por la documentación justificativa de los acuerdos alcanzados con los hoteles. Además, también se acusa al mismo candidato de no garantiza el número de estancias requerido en los pliegos para este lote porque "ofrece 3.559.009 estancias y los contratos que aporta incluyen un total de 987.253 estancias".

En el caso de Mundiplan, el licitador no aporta las fichas descriptivas de los circuitos culturales especiales, que deben incluir el itinerario, destino, y minutajes definidos en el pliego de prescripciones técnicas y en el Anexo 4 del mismo PPT. Tampoco se ha reflejado en la oferta hotelera el número de plazas mínimo previsto para el lote 3 en el pliego, faltando 11.656 plazas para poder alcanzar lo exigido. El documento de validación presentado arroja 24 incidencias a este respecto, según el acta. Por ello, ha concluido que "no existe congruencia entre su plan de viajes y los hoteles que prestarán el servicio para el mismo reflejados en la oferta hotelera". Sin embargo, ambos candidatos continúan en el nuevo programa, ya que Mundiplan está presente en el lote 1 y en el lote 2 de costa insular, mientras que Seniorplan sigue en los lotes 2 y 3.

Lotes, plazas y novedades

De los tres lotes que componen el programa, el primero, de costa peninsular, contará con 443.887 plazas; mientras que el de costa insular estará con 230.039; y el número 3, de turismo de escapada y procedencia europea, con 212.343 plazas. En cuanto al precio por lote, alcanzará los 32,08 millones de euros, 24,01 millones de euros y 15,52 millones de euros, respectivamente. Además, el aumento de 70.000 plazas estará destinado al lote 3, que llegará a las 212.343 plazas, mientras que el lote 1 (443.887) y 2 (230.039) mantendrán su número actual.

Asimismo, los viajes del Imserso incorporarán a todas las provincias de España, pasando de 18 a 52 con un turismo más adaptado a los deseos de las personas mayores de ahora, con 10 nuevos circuitos culturales, 19 nuevas rutas de naturaleza (Sierra Nevada, el Cañón del Río Lobos, etcétera) y un incremento de las plazas con habitación de uso individual (que pasarán del 2% al 10%). Entre otras novedades de los nuevos pliegos, se reservarán más de 1.000 plazas para itinerarios con temática cultural literaria, musical, teatral o gastronómica en zonas de especial interés cultural en España.

También se incorporarán a la nueva licitación elementos expresados por las personas mayores como el aumento de las plazas con alojamiento en habitación de uso individual y se agilizará la tramitación de los viajes implementando el registro electrónico para que los usuarios puedan acreditarse en el alojamiento mostrando su documento de identidad.