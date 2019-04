En los pueblos españoles la vida se ha vuelto cada vez más complicada porque no hay trabajo y la gente se va. En esas zonas se podría decir que amanece que no es poco, como el título de la película de José Luis Cuerda, en la que un maestro respondía que no era buen profesor sino «rural, nada más». La palabra rural enmarcaba una serie de adjetivos, sobre todo vinculados con la bondad y la sencillez. Calificativos que la modernidad ha denostado porque se cree que el bueno es tonto y el sencillo un cateto. Así que muchas personas han decidido huir de esa imagen pueblerina para refugiarse en la picaresca y la complejidad de unas ciudades que tienen mejores servicios y más oportunidades laborales, pero que se masifican a mordiscos hasta que acabemos como los ratones de «Universo 25», suicidando a su propia sociedad. Por eso, el problema de la despoblación no sólo implica a los pueblos, y es más serio y urgente de lo que parece. Se necesita atraer gente de nuevo a las zonas rurales para reequilibrar la población y para no perder los valores primigenios de la humanidad. Pero la pregunta que se hace toda España es: