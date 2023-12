"Los inversores en banca tienen la sensación de que cada vez que tienen beneficios les meten la mano en la cartera"

"Los inversores de banca tienen la sensación de que cuando hay beneficios te meten la mano en la cartera". Con esta contundencia se ha mostrado el director del Departamento de Análisis de Bankinter, Ramón Forcada, durante un encuentro con los medios para presentar las perspectivas y estrategias de mercado para el próximo año, sobre las que ha augurado que hasta el próximo otoño no se producirán bajadas de los tipos de interés por parte de los principales bancos centrales, mientras que el Ibex 35 tiene un potencial de crecimiento del 12%.

Los analistas de Bankinter ven valoraciones potenciales de revalorización "atractivas" para 2024 pese a la fuerte subida registrada en las bolsas en esta última parte del año y otorgan al S&P-500 una subida del 13,6%, y para el EuroStoxx-50, del 14,5%. Pese a ello, consideran que las previsiones tienen una alto grado de volatilidad y de confusión, pero con potenciales oportunidades de de revalorización debido al inicio de bajadas de tipos de interés, y unos beneficios por acción de las compañías que mejoran día a día.

Así, sus inversiones para 2024 pasan por el sector tecnológico, y especialmente por los semiconductores, la ciberseguridad, la tecnología de la salud, transición energética, infraestructuras, defensa, seguros e inmobiliario, y en menor medida petroleras y bancos. Apple, Microsoft, Indra, Nvidia, Ferrovial, ACS, Vonovia, Allianz, Mapfre, Iberdrola, Enel, RWE, Rheinmetall o Novo Nordisk se encuentran entre sus preferencias.

Menos positivos se han mostrado con las entidades financieras, de las que no dudan de su fortaleza, pero sobre las que piensan que después de un fuerte periodo de crecimiento, "por una cuestión de 'timing'", se encamina a un cambio de ciclo por un posible cambio en la política de tipos, por lo que "pierde atractivo", además de que las continuas presiones ejercidas durante el último año por el Gobierno con la aprobación del impuesto extraordinario, obligan al sector a "lidiar con la sensación del inversor de que cuando a los bancos les va bien, se les va a meter la mano en el bolsillo". En este sentido, ha pedido menos intromisión en las actividades bancarias porque "como accionista, deben a permitirme que tenga beneficios porque eso es bueno para todos. Los gobiernos deben darse cuenta de que si el sector financiero no está lubricado, la economía no funciona".

Pese a ello, no van a desdeñar las "oportunidades" que surjan en el sector, ya que van a seguir teniendo bancos en cartera, "aunque en menor cantidad", porque la banca está en una situación "envidiable" en términos de balance y liquidez y sigue siendo una "apuesta magnífica" para comprar bonos, aseveró Forcada.

En cuanto al sector inmobiliario, creen que el mercado español apenas sufrirá una corrección de los precios del 2% en 2024, para repuntar un 1% en 2025, y ven posible aprovechar ocasiones de inversión en residencial de alquiler, centros de datos, activos relacionados con la salud y promotoras. En su análisis, Bankinter señala que "el sector inmobiliario español tendrá equilibrio entre la demanda y la oferta, en tanto que la tasa de esfuerzo hipotecario se situaría en los 40 puntos, por debajo de las niveles alcanzados en la gran recesión".

Forcada ha indicado que aunque el mercado descuenta las primeras caídas de los tipos de interés como muy pronto en el mes de mayo, cree que el ritmo de recortes "será más lento", no espera una bajada hasta el tercer trimestre de 2024, y apuesta por un estancamiento de la inflación en torno al 3%, pese a que las elecciones americanas en noviembre añadirán "cierta volatilidad" durante el año.

También auguran en Bankinter un buen año para la renta fija, en títulos de gobiernos y de empresas, gracias a que las bajadas de tipos, las rentabilidades a niveles atractivos y el análisis particular de empresas serán catalizadores de un apuesta al alza. "Se podrá invertir simultáneamente en renta variable y renta fija", reiteran.