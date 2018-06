Jaque a H&M en España: los trabajadores de su centro logístico convocan huelga indefinida

H&M se enfrenta a un conflicto que podría entorpecer, y mucho, la actividad de sus tiendas en España y Portugal. Los 318 trabajadores de su centro logístico de Torrejón de Ardoz (Madrid) han convocado huelga indefinida a partir de mañana después de no alcanzar un acuerdo con la dirección de la firma en la negociación que mantienen para revisar las condiciones laborales de los trabajadores del almacén. El de Torrejón es el único centro logístico que el grupo textil sueco tiene en la Península, por lo que de su correcto funcionamiento depende que la mercancía llegue a sus puntos de venta españoles y portugueses.

El sindicato UGT ha informado a través de un comunicado de que las discrepancias de la parte social con la empresa giran en torno a la subida salarial que se pide en la plataforma de negociación, ya que la empresa quiere discriminar a los trabajadores que tienen un plus “an person”. Según ha informado UGT, la dirección de H&M quiere disminuir la diferencia salarial existente con reuniones en las cuales se han conseguido pequeñas subidas para este colectivo y que han absorbido y compensado con las subidas de convenio, dando muestra clara del “poco interés” que han tenido por subsanar esta situación. El sindicato ha explicado que en la negociación ha planteado que la subida porcentual sea mayor para los trabajadores que tienen un menor salario, de tal manera que en los próximos años quede reducida la diferencia existente, hasta equiparar esta diferencia en los años sucesivos. “No estamos dispuestos a aceptar este burdo chantaje, por lo que se mantiene la convocatoria de huelga indefinida a partir de mañana”, han recalcado.

Por su parte, H&M ha explicado que en la reunión ha propuesto una subida salarial de 15,9% repartida en tres años de la que podría beneficiarse alrededor de la mitad de la plantilla, un plus de asistencia semestral para toda la plantilla y pluses funcionales para los empleados que realizan tareas administrativas. La enseña de moda ha subrayado que con esta oferta se está “por encima del convenio aplicable” y que tenía como objetivo “mejorar el salario mínimo en el almacén”. Además, cree que el plus de asistencia beneficiaría económicamente a toda la plantilla y los pluses funcionales a unas 20 personas, como mínimo. Sin embargo, la empresa ha señalado que los representantes sindicales no han aceptado esta propuesta y han reafirmado su intención de iniciar una huelga indefinida a partir de mañana. La enseña de moda sueca ha asegurado que se caracteriza por mantener un “diálogo abierto y constructivo” con los sindicatos y trabajadores, por lo que no descartan continuar con las conversaciones durante las próximas semanas, según informa Ep.