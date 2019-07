La mitad de los autónomos, castigados sin vacaciones

Los autónomos se quedarán un verano más sin bajar la persiana. Uno de cada dos trabajadores por cuenta propia no se irá de vacaciones durante estos meses, según un sondeo elaborado por la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA). El estudio refleja que el 51,3% afirma que no se irá de vacaciones este verano, porcentaje del que casi un 40% no podrá cogerse ni siquiera unas minivacaciones en todo el año mientras que un 11,5% si podrá irse unos días, pero fuera de la temporada estival. Sólo un 42,3% sí cogerá unos días en verano, porcentaje seis puntos inferior al registrado en 2018, cuando el 48,8% indicó que se iría de vacaciones. De ese 42,3% que echará el cierre estos días, el 78,2% se irá menos de 15 días, de los que la mayoría (42,6%) lo hará por menos de 8 días. En este sentido, únicamente un 6,2% de los trabajadores por cuenta propia disfrutará de más de 20 días de vacaciones.

Uno de cada cinco autónomos que no se va de vacaciones lleva más de 5 años sin irse. Y el 23,4% afirma que desde que puso en marcha su negocio nunca ha disfrutado de más de 4 días de descanso.