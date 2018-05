La subida de las pensiones y de los salarios de los funcionarios impedirá cumplir la senda del déficit

El acuerdo sobre el incremento de las pensiones alcanzado por el Gobierno y el PNV para sacar adelante los Presupuestos y el incremento salarial de los funcionarios harán "muy improbable" cumplir con la senda del déficit contemplada para el periodo fiscal 2018-2021 en la Actualización del Programa de Estabilidad (APE) enviada por el Gobierno a la Comisión Europea. Así lo cree la Autoridad Fiscal Independiente (AIReF), que ha publicado hoy su preceptivo informe para valorar la APE.

La AIReF considera que la evolución de los gastos que recoge la previsión enviada a Bruselas, que contempla un ajuste neto de 2,4 puntos, no parece plausible. La mitad del citado ajuste afecta, según la autoridad, al consumo público, cuya restricción "no es consistente con el impacto adoptado en materia de personal, ni con la evolución del gasto sanitario recogidas en la APE". La AIReF apunta que el incremento de las pensiones y de los sueldos de los funcionarios introducen una presión alcista en el gasto que no había en 2017. En el caso de los sueldos de los funcionarios, estima que la subida costará entre uno y dos puntos más de lo previsto por el Gobierno en términos de masa salarial. Para las pensiones, no incluye en sus previsiones el nuevo impuesto digital que el Gobierno ha anunciado para recaudar 2.000 millones de euros con los que sufragar su aumentl. Argumenta para ello la "falta de concreción de su diseño e implementación". En cuanto al gasto sanitario, la AIReF considera que estará por encima del que recoge la APE, como también lo estará, según sus datos, el de educación. También juega en contra de la previsión de déficit del Gobierno la reforma tributaria del año pasado, que permitió al Estado disponer de 3.700 millones que no tendrá este ejercicio, según el organismo.

La autoridad sí cree que las previsiones de ingresos enviadas por el Gobierno a Bruselas son factibles. Considera que "la robusta creación de empleos junto con la recuperación de precios y salarios y el repunte de la actividad inmobiliaria apoyan un comportamiento de los ingresos". En este sentido, cree que tanto la subida de precios como salarios incrementará la recaudación por IRPF, mientras que la recuperación del sector inmobiliario mejorará los ingresos por IVA.

Como consecuencia de este balance de ingresos y gastos, la AIReF calcula que el déficit cerrará este año en el 2,6%, frente al 2,2% previsto por el Gobierno, y un punto por encima de lo calculado por el Ejecutivo para el resto de ejercicios hasta 2021.