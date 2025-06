Horario y dónde ver en tv el Alcaraz - Davidovich, primera ronda de Queen's 2025

La temporada de hierba comienza para Carlos Alcaraz. Después de su espectacular triunfo en Roland Garros, con una de las mejores remontadas de la historia, se tomó unos días de descanso en Ibiza y el sábado pasado llegó a Londres para disputar Queen's, su primera toma de contacto con el césped, la superficie más extrema en la que, pese a los pocos partidos que ha jugado en su carrera, ya tiene dos triunfos en Wimbledon.

El murciano, de momento, apuesta por jugar un torneo previo de adaptación, y siempre está siendo Queen's, para después ya seguir en Londres en una casa alquilada, con su gente, preparándose para el Grand Slam más prestigioso. La única vez que no pudo hacerlo fue en 2022, por lesión. En 2023 ganó este torneo y después en La Catedral. El curso pasado, perdió en octavos con Jack Draper, y repitió victoria en la final del All England Club contra Djokovic.

En la edición de 2025 de Queen's le toca debutar contra otro español y amigo, Alejandro Davidovich, que también sabe lo que es conquistar Wimbledon, pero júnior: lo hizo en 2017. El malagueño, curiosamente, se casó el sábado pasado (Alcaraz estaba invitado, pero no acudió). No se ha tomado unos días para irse de Luna de Miel porque el calendario no da tregua.

Horario y dónde ver el estreno de Alcaraz en Queen's contra Davidovich

El partido entre Alcaraz y Davidovich está previsto para el tercer turno del martes 17 de junio. A las 13:00 hora en España (12:00 en Canarias y Londres), juegan De Miñaur contra Lehecka; después, Brooksby contra Draper; y el tercer turno, por tanto alrededor de las 17:00 horas, es el duelo entre los españoles. El torneo puede verse en televisión en Movistar Plus, y el minuto a minuto seguirse en la web de “LA RAZÓN”, (https://www.larazon.es/)