La Unión Europea, dividida ante la «tasa Google»

España ha decidido no esperar a que la Unión Europea adopte una postura común respecto de introducir un impuesto del 3% sobre la facturación por ciertos servicios digitales de las empresas que facturen más de 750 millones de euros en todo el mundo y más de 50 millones en la UE., puesto que los países están divididos al respecto.

"Hay muchas opiniones diferentes en torno a la mesa. Mentiría si dijera lo contrario. Pero creo que hay una base amplia de apoyo para la propuesta de la Comisión Europea y en general la voluntad de discutir", dijo en la rueda de prensa tras la reunión el comisario de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, responsable de la propuesta.

Según los responsables económicos europeos, estaríamos ante una tasa temporal como medida urgente para paliar las bajas contribuciones de estas compañías por el impuesto de sociedades hasta que se adopte la solución que Bruselas plantea a largo plazo y que consiste en tener en cuenta la presencia digital a la hora de calcular dónde pagan impuestos.

Así, estaríamos ante una UE dividida en dos bloques: los contrarios a imponer dicha medida, en el que están Irlanda, Malta, Luxemburgo, Suecia, Finlandia, Dinamarca, Lituania y el Reino Unido, que rechazan medidas unilaterales y piden una solución internacional; y los que se muestran a favor: Francia, España, Portugal, Polonia, Eslovaquia, Bulgaria e Italia. El resto no se ha manifestado abiertamente a favor de una postura u otra, como es el caso de Alemania, cuyo ministro de Finanzas, Olaf Scholz, no intervino en el debate puesto que el nuevo Gobierno de coalición aún debe definir su postura.

Pese a ello, Scholz dijo en rueda de prensa que los países están "empujados" a reaccionar ante la digitalización de la economía y se mostró a favor de conseguir una tributación para que paguen los impuestos justos. Alemania se contaba además entre los países que en septiembre llamaron a tomar medidas urgentes.

El ministro de Finanzas francés, Bruno Le Maire, insistió hoy en que espera un acuerdo antes del fin de 2018.

Sin embargo, los países reacios, teman que el impuesto mine la competitividad y atractivo empresarial de Europa y que EE.UU. lo interprete como un ataque hacia sus compañías.

"No estamos en una carrera para frenarlo, pero no queremos una solución individual que no funcione", dijo el ministro de Finanzas luxemburgués, Pierre Gramegna.

Gramegna insistió en que debe encontrarse una solución en el marco de la OCDE y debatirse con Estados Unidos, porque de lo contrario podría llevar a una "escalada" con el país americano dada la "retórica de guerra comercial" actual entre el bloque comunitario y EE.UU.

Y es que, precisamente, la Comisión busca que los países, como hoy ha anunciado España, adopten medidas unilaterales: el impuesto temporal es necesario para evitar que los países adopten medidas por su cuenta y que hagan de la UE un mosaico de reglas mientras llega un acuerdo internacional que se ve lejos, dicen fuentes comunitarias.

España, por su parte, está a favor del impuesto, y ha decidido empezar a introducir a nivel nacional este tipo de tasa, cuya recaudación debería ayudar a financiar el alza de las pensiones, según anunció ayer el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.

El ministro de Economía, Román Escolano, dijo hoy tras la reunión que esperan presentarlo "cuanto antes" y que "tenga efectos también en 2019 y sucesivamente", y apeló al "mayor consenso posible".

Escolano reconoció que el debate a nivel europeo "no es fácil" pero defendió que urge encontrar soluciones porque la economía digital hace que las normas tradicionales ya no sean válidas, lo que genera problemas de "justicia social" y "competencia".

Y es que, mientras las empresas tradicionales pagan de media un 23,2 % de impuesto de sociedades, las digitales abonan solo un 9,5 %, según la Comisión, que calcula que la tasa aumentará la recaudación en 5.000 millones de euros al año.