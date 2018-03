Las pensiones de hasta 17.000 euros no tributarán

Con los Presupuestos prácticamente cerrados en lo que concierne a las grandes partidas, el Gobierno va deslizando alguna de las principales medidas que se aprobarán el próximo martes 27 en un Consejo de Ministros extraordinario. Si el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ya dejó caer hace semanas que habría un guiño a los pensionistas en las cuentas públicas con recursos más ajustados, el vicesecretario de Política Social y Sectorial del PP, Javier Maroto, avanzó ayer que el Gobierno quiere eximir del pago del IRPF a los pensionistas que cobran rentas anuales de hasta 17.000 euros, lo que, según dijo, les permitirá ganar poder adquisitivo.

El mínimo exento de tributación por IRPF está situado en 12.000 euros anuales. Quienes cobren menos de esa cantidad, sean o no pensionistas, no están obligados a pagar el impuesto, una exención que el Gobierno quiere extender sólo para los pensionistas. «Mariano Rajoy ha eliminado el IRPF para todos los pensionistas que tengan una pensión inferior a 860 euros al mes (lo que equivale a unos 12.000 euros anuales). Queremos hacer extensiva esa eliminación del IRPF incluso hasta los 17.000 euros de pensión, es decir, hacer que más pensionistas ganen poder adquisitivo por la vía de no pagar el impuesto», explicó Maroto en declaraciones a TVE.

El vicesecretario de Política Social del PP remarcó que en los PGE habrá un «gesto clarísimo y merecido» hacia las viudas, con una subida de las pensiones de viudedad que «va más allá de lo que estaba previsto». «Vamos a ver lo que da de sí el Presupuesto», indicó Maroto. Este anuncio podría implicar un alza superior a la pactada para las pensiones de viudedad en 2011, cuando se acordó ampliar la base reguladora del 52% al 60%.

Según las previsiones del Gobierno, la subida de la base reguladora de las pensiones de viudedad supondría un incremento de la pensión inicial de un 1,92% en 2018 y de un 15,38% en 2019 y los años siguientes. El coste estimado para el sistema sería de 107 millones este año (restando los complementos de mínimos) y de 1.381 millones anuales a partir de 2019. Maroto no detalló el alcance de la mejora en las pensiones de viudedad «más allá de lo esperado», aunque podría contemplarse acelerar el ritmo de ampliación de la base reguladora.

En cuanto a la indexación de las pensiones al IPC, una medida que demandan los colectivos de pensionistas que se presionan al Ejecutivo para que suba las pensiones más allá del 0,25% mínimo e impida la pérdida de poder adquisitivo cuando el IPC sube por encima de ese suelo, Maroto subrayó que sólo dos países europeos mantienen esta fórmula y que resulta «más razonable» ligarlas al crecimiento económico y del empleo.

El responsable económico de Ciudadanos, Luis Garicano, recordó que la subida del mínimo exento a los pensionistas con rentas de hasta 17.000 euros anuales forma parte de la demanda de rebaja fiscal solicitada por la formación naranja para dar su apoyo a la aprobación de los Presupuestos.

Durante un almuerzo organizado por Deusto Business School, Garicano remarcó la necesidad de mejorar las pensiones de viudedad, algo ya contemplado, y las mínimas, al menos con la inflación, mientras que el resto se revalorizarían «por ley con el 0,25%». Precisamente, sobre las pensiones mínimas, el Gobierno también tiene previsto un aumento superior al mínimo, según indicó también el vicesecretario de Política Social del PP.

El PSOE se cierra en banda

Sin embargo, la oposición parece que no soltará el filón que ha encontrado en la subida de las pensiones y el secretario de Política Económica y Empleo del PSOE, Manuel Escudero, calificó de «manifiestamente incompleta» la intención del Gobierno de eximir del pago del IRPF a los pensionistas que cobran rentas anuales de hasta 17.000 euros.

Según el dirigente socialista la medida es «insuficiente, por no decir hiriente» para la mayoría de jubilados, ya que «no va a satisfacer la demanda expresada por millones de pensionistas respecto a la revalorización de las pensiones conforme al IPC».

Por su parte, el Banco de España auguró ayer que las pensiones se revalorizarán a un 0,25% durante las próximas décadas salvo que se modifiquen las partidas de ingresos o de gastos. El director general de Economía y Estadística del regulador, Pablo Hernández de Cos, fue más allá e indicó que ni siquiera con la aplicación de las reformas de 2011 y 2013 será suficiente para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones público.