Little John: la legaltech que lo sabe todo del sistema judicial

Little John es el fiel escudero de Robin Hood, su gran apoyo para devolver lo justo y necesario a los indefensos. Esta es la razón que llevó a un equipo de innovadores a crear, en junio de 2023, la legaltech que lleva el mismo nombre del fiel escudero del mítico personaje de ficción. Apoyados por Arriaga Asociados, la legaltech Little John, fundada por Daniel Vecino y Alex Dantart, entre otros, nació por tanto hace menos de un año con un claro propósito: convertirse en el escudero legaltech de empresas y profesionales del Derecho que cada día se enfrentan a desafíos clave que limitan su crecimiento y beneficios como la lectura de notificaciones judiciales o la captación de asuntos.

«Son varios los intentos que, a lo largo de los últimos años, han tratado de superar el gran desafío del sector judicial. Inicialmente, los despachos ampliaron el personal para lograr procesar las notificaciones de forma manual, después llegaron los sistemas OCR basados en soluciones de machine learning y, por supuesto, la revolución de IA. Sin embargo, ninguna de estas soluciones es lo suficientemente ágil, sencilla y confiable; ninguna es capaz de leer cualquier tipo de notificación, o de extraer toda la información útil. Las notificaciones judiciales son esos documentos que se intercambian de forma masiva entre las partes y que suponen un reto descomunal porque llegan en formato pdf sin tener ninguna información estructurada», explica Daniel Vecino, CEO de Little John.

Gracias a la aplicación inteligente de la tecnología junto a la IA, esta legaltech facilita, por primera vez, la clasificación, asignación y extracción de toda la información clave estructurada de cualquier notificación judicial. Y lo hace en cuestión de segundos, sin muestras, sin tener que entrenar y sin costes de licencia, instalación, mantenimiento o integración.

Ofrece una solución que conforma un entorno de colaboración entre abogados y procuradores que les permite gestionar un mayor número de notificaciones y beneficiarse de toda la estructuración de datos para poder realizar análisis, previsiones e interpretaciones legales así como tomar decisiones estratégicas de forma mucho más sencilla, precisa y ágil. Reduce entre siete y diez veces el tiempo y el coste asociados al procesamiento de notificaciones de procuradores y abogados.

Los despachos que ya se benefician de su impacto, como es el caso de Arriaga Asociados, hablan del sistema de notificaciones judiciales de Little John como «el gran caso de éxito de la IA del sector legal». Tiene asimismo la capacidad de cargar automáticamente notificaciones en tiempo real de todas las plataformas de emisión de notificaciones más allá de LexNET; vía cloud, vía correo electrónico o incluso vía web. Es compatible con cualquier tipo de resolución, independientemente del formato, partido judicial y ordenamiento jurídico, incluidas las notificaciones múltiples. Es capaz de estructurar más de 80 datos clave, entre ellos señalamientos, plazos y vencimientos, resúmenes inteligentes, cuantías estructuradas, etc.

Rewards Discovery

Little John ha lanzado otra solución, «Rewards Discovery», que permite a los despachos de abogados recibir la información clave estructurada y necesaria para la gestión de un caso de un cliente que ya sabe el dinero que puede recuperar. «En menos de tres minutos y a través de una sola pantalla, el cliente, sin registros ni apps, puede saber el dinero que puede rescatar de sus gastos hipotecarios capturando con su móvil los documentos clave», explica Daniel Vecino a modo de ejemplo.

Así es el archivero que responde a cualquier consulta legal

Justicio no es un asesor legal, sino un archivero que permite mediante IA responder a preguntas legales, consultando información de doctrina jurídica española y mostrando todas las referencias asociadas a la generación de esas respuestas. Lo hace en segundos, de forma extremadamente potente y además gratuita. Justicio es un proyecto que impulsa y patrocina Little John, pero es un proyecto de código abierto, 100 % colaborativo, detrás del cual hay una comunidad en la que están colaboradores técnicos y legales que aportan su grano de arena.