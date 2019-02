Los inversores y los clientesnos exigen sermás sostenibles

No obstante, subrayó que eso no tiene sentido porque «nadie se ha preocupado por el hecho de que las empresas del sector petrolero sean las más poderosas del mundo». Luchar a favor del medio ambiente o negar su mal estado, aseguró González, es una cuestión dogmática, de espectro político. Y si nos centramos en lo económico, dijo, «el ahorro de energía y de agua produce unos beneficios», así que quienes luchan contra el cambio climático encuentran más argumentos que los negacionistas.

Sin embargo, no todas las empresas fomentan que sus empleados cuiden el medio ambiente, ni creen en el agotamiento de recursos como el agua. Algunas aún niegan el cambio climático, manifestó Ruiz, y se apoyan en discursos negacionistas como el del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. González sostuvo que uno de los argumentos más recurrentes de esta multinacional es que «otras quieren forrarse a costa del cambio climático».

En ese sentido trabaja Suez, un grupo industrial que se dedica a la gestión del agua, sabiendo perfectamente que se trata de un recurso que escasea cada vez más. Y como el agua es fundamental para la vida de los seres humanos, se la «garantizan a todas las personas en riesgo de no poder pagarla», explicó De Vega, y es que, añade, «en nuestro país esta actuación es muy relevante pues hay alrededor de 10 millones de personas con rentas por debajo del umbral de pobreza».

Por otra parte, González afirmó que en Gesternova han intentado crear un «grupo homogéneo» de trabajadores, buscando gente con valores y formas de ser parecidas. Pero además de los empleados, para González otro actor que ha ganado relevancia es el cliente: «Ahora no basta que el producto de una empresa sea bueno, su negocio debe favorecer al entorno porque cada vez más lo que las compañías hacen tiene que producir un impacto positivo».

Legislación

Las empresas de energías renovables ahora pueden hablar de que se encuentran «en una situación favorable», sostuvo Isaac Ruiz. Eso sí, añadió que se ha conseguido «gracias a los esfuerzos del pasado». Sacrificios como el que realizó Gesternova, que estuvo tres años paralizada porque el coste de la energía renovable era muy elevado y, por lo tanto, tenían que transmitir ese sobreprecio a los clientes. Y la compañía no deseaba que los consumidores pensasen que las energías renovables fuesen a ser más caras que las tradicionales.

Todas las normas que impulsan la sostenibilidad pretenden traducir las exigencias no sólo de los inversores y accionistas, sino de toda la sociedades, pues «el 89% de los consumidores pagaría más por productos y servicios responsables con el medio ambiente», explicó De Vega. Ella misma admite que los clientes han pasado de la concienciación a la acción, aceptando las distintas propuestas medioambientales que le proponen las empresas.

Ésta, por otra parte, viene apoyada por las novedades que se introducieron recientemente en la ley de contratos del sector público, que fomenta la sostenibilidad, manifestó De Vega. Sin olvidar la Transición Energética, que «no tiene marcha atrás», confesó Ruiz. La Ley de Información No Financiera tiene bastante influencia en los Consejos de Administración, que es el órgano de gobierno que debe aprobar ese contenido extra y tomar decisiones al respecto para que la compañía sea cada vez más sostenible.

Ahora, la legislación obligará a reunir y presentar este contenido. La Ley de Información No Financiera supone un cambio tanto para las grandes como para las pequeñas empresas. Todos los participantes en el debate creen que la norma será positiva, aunque dependerá «del punto de partida de cada compañía», contó De Vega. Suez, por ejemplo, lleva elaborando memorias de sostenibilidad desde 2003, por lo que les costará menos adaptarse a la nueva legislación.

Éstos últimos tienen que aceptar que quienes están comprometidos con la mejora del medio ambiente son mayoría. Y deberán adaptarse a un mundo empresarial en el que cada vez se exigen más acciones sostenibles y a una legislación que así lo impulsa. El sector financiero pide cada vez más a las compañías que sean sostenibles como condición «sine qua non» para invertir en ellas, así que las corporaciones ya no sólo se pueden conformar con presentar sus beneficios, sino también deben recopilar información sobre sus acciones para desarrollarse de forma sostenible.

Ventajas de las renovables

El futuro de la generación de electricidad está enfocado hacia las energías renovables, que tiene tres claras ventajas, según explicó Jorge González. La primera de ellas, y la más evidente, es que son limpias, no emiten componentes tóxicos a la atmósfera. En segunda lugar, son autóctonas, es decir, ayudan al equilibrio de la balanza de pagos de nuestra economía. Por último, pero no menos importante, reportan grandes beneficios en el ámbito económico-social, ya que producen cinco veces más empleo que las generadoras eléctricas tradicionales. Además, no hay que olvidar que las energías renovables se suelen instalar en ámbitos rurales, dando oportunidades de desarrollo a estas zonas muchas veces olvidadas.