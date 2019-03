Madrid ya es la décima ciudad más importante para la inversión inmobiliaria de lujo, según el estudio anual «Global Property Handbook», elaborado por la agencia inmobiliaria Barnes. La «excelente calidad de vida, la accesibilidad y la oferta y calidad de la educación» sitúan a la capital de España en la élite mundial del lujo en 2018. En 2017, Madrid ocupaba el puesto 15, pero la delicada situación en Venezuela y México han impulsado a la ciudad durante el año pasado. Además, según el estudio de la inmobiliaria francesa, Madrid es la tercera ciudad a observar como destino de compras para 2019, sólo por detrás de Lisboa y Oporto. «Este año vamos a registrar una elevada actividad tanto por el auge del comprador nacional como por el alto interés internacional por la ciudad, en especial con la llegada de compradores e inversores de América Latina y Asia», ha destacado Anna Molgó, directora de zona de Barnes en Madrid.

Barcelona no aparece en la lista, que incluye las 50 ciudades más importantes en este sector. Desde el inicio del proceso soberanista en 2015, la Ciudad Condal no aparece en el ranking. Los inversores huyen de la incertidumbre y, en este caso, los «problemas políticos» en Cataluña siguen alejando a Barcelona de situarse entre las ciudades más importantes en la compraventa de viviendas de lujo.

Hong Kong es la mejor ciudad para el lujo y supera así a Nueva York, que ha pasado a ocupar la segunda posición por los elevados precios de sus inmuebles. El tercer lugar es para Los Ángeles, que sube desde el cuarto puesto. Por su parte, Londres cae del podio (en 2017 fue la tercera ciudad más importante) y se coloca en el sexto lugar por los efectos de la posible salida del Reino Unido de la Unión Europea. El flujo de capital hacia Inglaterra se ha redireccionado hacia París, la gran beneficiada del pinchazo londinense. En este caso, el Brexit no ha tenido ningún efecto en la aparición de Madrid entre las diez ciudades más atractivas para la inversión inmobiliaria de lujo porque la capital no atrae al mismo tipo de inversión y la ciudad no es un referente en el sector de las finanzas.