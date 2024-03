El Grupo Global Omnium es un referente nacional e internacional especializado de manera eficiente en los diferentes procesos del Ciclo Integral del Agua, un sector en el que se ha forjado una trayectoria de éxito gracias a la innovación, desarrollando diversas líneas de negocio complementarias que generan las sinergias adecuadas para optimizar los recursos hídricos. La sostenibilidad es, sin duda, una de sus principales apuestas de futuro, y Juan Luis Pozo es, desde 2016, el responsable de esta área de la empresa.

En 2023 por tercer año consecutivo, ha sido usted nombrado entre las 500 personas más influyentes de España, además en el puesto 16 de las más influyentes en materia de sostenibilidad en el país ¿Cuáles cree que han sido las claves?

A parte de ser un verdadero honor, y el prurito personal que un nombramiento de este tipo supone, es un reconocimiento al gran trabajo realizado por todo el equipo de GO2, nuestro compromiso con la innovación en la medición del impacto ESG de cualquier actividad, y su conversión en impacto positivo o reversión de los efectos a favor del planeta y de la naturaleza. Lo más importante no es hacer las cosas, ya que sí no existe actividad no existe la capacidad de cambiar las mismas, lo más importante es medir y revertir todos nuestros impactos. Soy defensor a ultranza de la lucha contra el «greenwashing», decimos que hacemos cosas e intentamos por todos los medios cambiar solo la forma, porque sabemos que el fondo no es adecuado, y caemos en las malas prácticas de vestir lo que hacemos como si fuese positivo: «el problema no es hacer las cosas sino no hacer nada para revertir sus efectos».

Comenta que en GO2 están liderando el camino en la medición y verificación del «impacto positivo» ¿Cómo surge GO2 dentro del ecosistema de Global Omnium?

Siempre hemos defendido este lema derivado de una frase célebre de Lord Kelvin: «Lo que no se define no se puede medir. Lo que no se mide, no se puede mejorar. Lo que no se mejora, se degrada siempre». Así en el año 2020 en plena pandemia desarrollamos para la Ciudad de Valencia el cálculo y certificación de la huella de carbono del turismo, convirtiéndolo en un caso de éxito con mayúsculas a nivel mundial. Tras este hito nació la división GO2, reforzando el compromiso de Global Omnium con la sostenibilidad exportando nuestra experiencia en consultoría ESG. Desde GO2, somos pioneros en el desarrollo de herramientas y metodologías para medir y gestionar el impacto ESG a 360º. Adaptamos nuestra consultoría a las necesidades específicas, ya sea en la medición de la huella de carbono, la biodiversidad, los riesgos climáticos o en la implementación de soluciones basadas en la naturaleza..

¿Cuáles son los próximos pasos de GO2 en su misión de impulsar el impacto positivo?

Estamos centrados en desarrollar soluciones basadas en la naturaleza, como el Proyecto hortiGO, en colaboración con las comunidades de regantes de la Comunitat Valenciana y ahora con la Región de Murcia. El proyecto hortiGO certifica la huella hídrica y la capacidad de absorción de CO2 de agricultura, convirtiendo la agricultura sostenible en sumidero de carbono; ayudando de esta forma al mantenimiento de una actividad crucial para la sociedad como es la agricultura, al mismo tiempo que ponemos en valor a la agricultura como uno de los principales aliados en la lucha contra la emergencia climática. Estas prácticas reducen las emisiones de carbono, conservan la biodiversidad y aumentan la resiliencia de los ecosistemas agrícolas frente al cambio climático.

¿Qué proyectos estáis realizando en materia de adaptación al cambio climático de nuestros municipios y ciudades?

Hemos desarrollado nuestra herramienta GOasset, nuestra joya de la corona, y la hemos implementado en experiencia piloto en el municipio de Calp (Alicante). GOasset tiene como objetivo evaluar la resiliencia futura de las ciudades con respecto a su entorno construido, que incluye la totalidad de los activos e infraestructuras del municipio y ciudad, determinando la capacidad de estas infraestructuras para adaptarse a los riesgos climáticos que se evalúan con simulación con inteligencia artificial en múltiples escenarios, identificándose las necesidades de planificación financiera para conseguir la capacidad de resiliencia de las infraestructuras evaluadas en tiempo real ante cualquier escenario climático. La toma de decisiones de cualquier responsable público requiere disponer de herramientas que permitan la planificación con «certidumbre», huyendo del modelo tradicional de planificación en base a la «incertidumbre» (las catástrofes y hechos adversos se producen con total incapacidad de respuesta), anticipando las inversiones necesarias en cualquier escenario temporal, ya sea a 5, a 10, a 15, a 20… o a 50 años..

¿Algún ejemplo concreto de cómo GO2 ayuda a «proyectos singulares» a mejorar su impacto ambiental, social y de gobernanza?

Desde GO2 actualmente estamos llevando a cabo la consultoría estratégica ESG del proyecto IBW (Iberian Belt West) desarrollado por Emerita Resources España, localizado en la provincia de Huelva, uno de los proyectos mineros más importantes que se van a desarrollar en España en los próximos años. Este proyecto redefine y lidera la minería para el siglo XXI a través de tres pilares fundamentales: la compatibilidad ambiental y social; la extracción responsable y sostenible, y el impulso del desarrollo económico y social a largo plazo. Desde el inicio del proyecto se realiza la medición y certificación de su impacto ambiental, su aportación a la biodiversidad y la eliminación en continuo de los pasivos ambientales.