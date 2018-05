Nestlé pagará 6.000 millones para vender el café de Starbucks

La famosa marca de yogures y chocolate –entre muchos otros productos– Nestlé anunció ayer su acuerdo con Starbucks por el que adquirió los derechos de venta de sus productos a cambio de 5.976 millones de euros.

En concreto, los productos que podrá comercializar Nestlé son el café y el té de las marcas Best Coffe, Reserve, Teavana, VIA y Torrefazione Italia. No podrá hacerlo en cambio con las bebidas listas para beber de las cafeterias de Starbucks. Además, como parte del acuerdo, la firma estadounidense estará presente en las cápsulas de la multinacional de origen suizo.

Los 5.976 millones de euros (7.150 millones de dólares) se transferirán en efectivo, tal y como indicó Nestlé, manera en la que la «alianza global» se hará efectiva antes de 2018. En cambio, la transacción no incluye la transferencia de activos fijos, lo que «facilita una integración eficaz» del negocio. Paralelamente, Starbucks informó también a través de un comunicado de que la compañía tiene la intención de reinvertir los beneficios obtenidos del acuerdo –después de pagar impuestos– en la recompra de acciones propias.

Con dicha reinversión, esperan poder devolver a sus accionistas 16.716 millones de euros (20.000 millones en dólares), aproximadamente y realizar el desembolso de dividendos correspondiente al ejercicio fiscal 2020. Confía además en que la transacción generará unas ganancias por acción a partir de 2021, o incluso antes.

Trabajo en equipo

Más allá del intercambio económico, las dos multinacionales trabajarán conjuntamente para elaborar estrategias de comercialización y desarrollar nuevos sistemas de innovación. Con todo esto, la sede de Nestlé en Vevey (Suiza) acogerá unos 500 empleados de Starbucks para impulsar la actividad del negocio.

El presidente y consejero delegado de la cadena de cafeterías, Kevin Johnson, declaró en un comunicado que «esta alianza global de café traerá la experiencia Starbucks a los hogares de millones de personas más en el mundo a través del alcance y la reputación de Nestlé».

Por otro lado, Mark Schneider recalcó la importancia de la alianza, pues supone «un paso para nuestro negocio de café, la categoría empresarial que más crece». «Con Starbucks, Nescafé y Nespresso juntamos tres marcas icónicas en el mundo del café» y aseguró además que la multinacional suiza está «encantada de tener a Starbucks como socio».