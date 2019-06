La jubilación ya se ha convertido en la mayor preocupación de los españoles. El 42% teme no contar con una pensión cómoda al retirarse del mercado laboral, frente a su segunda gran inquietud, no llegar a fin de mes. En este caso, la proporción de ciudadanos preocupados por no poder pagar el alquiler, la hipoteca o las facturas mensuales se sitúa en el 38%, según los datos arrojados por una encuesta de Zurich en colaboración con la Smith School de la Universidad de Oxford.

El mercado laboral está evolucionando hacia una mayor flexibilidad en el modelo de trabajo. Sin embargo, todas las luces tienen sus sombras, esta mayor permisividad lleva inherente un descenso en la seguridad que sienten los trabajadores de cara a sus ingresos. La incertidumbre generada por la transformación del mercado laboral, la precariedad y la tasa de paro, que se resiste a bajar del 14-15%, alimentan el caldo de cultivo de casi la mitad de la ciudadanía española que deposita pocas esperanzas en el futuro de sus pensiones.

El estudio analiza una muestra de 16.500 personas en edad de trabajar de 15 países de Europa, Asia Pacífico, Norteamérica y América Latina. En relación al resto de estados analizados, España (42%) se encuentra ligeramente por debajo de la media del estudio (44%) en cuanto a preocupación por la jubilación se refiere, una inquietud que aumenta con la edad del encuestado. Japón (59%), Alemania (56%) e Italia (51%) coronan el ranking.

No obstante, el desasosiego por llegar a fin de mes no se queda lejos. El 83% de los asalariados españoles tienen contrato a jornada completa y el 35% de ellos ocupa un cargo de responsabilidad. Por contra, las horas extras y los segundos, e incluso terceros trabajos para complementar los ingresos hacen que España (38%) sea, junto a Rumanía, el estado europeo donde más inquietud existe por no llegar a fin de mes, sólo superado por Brasil (44%).

¿Qué medidas están tomando los españoles para hacer frente a este temor? La mayoría de ellos optan por el ahorro y no por los seguros de vida. Aunque apenas dos de cada cinco encuestados prevén una mejora en su situación financiera, sólo un 9% tiene un seguro de vida y apenas el 6% disponen de un seguro de protección de ingresos. Ante esta desconfianza, dos de cada tres españoles decidieron ahorrar parte de su sueldo el año pasado para así disponer de un colchón de aterrizaje frente al posible batacazo de las pensiones.