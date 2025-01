Nuevo decreto ómnibus: así quedan las ayudas al transporte público tras el pacto entre Gobierno y Junts

El Consejo de Ministros, celebrado ayer en el Complejo de La Moncloa, se saldó con el anuncio que todos esperábamos: el acuerdo del Gobierno de Pedro Sánchez con Junts per Catalunya, el mismo partido que hizo caer el decreto ómnibus la semana pasada en el Congreso de los Diputados.

Tras un retraso en la celebración del cónclave ministerial, el Ejecutivo finalmente logró pactar con los de Puigdemont un decrerto de "escudo social" con el que prorrogar las ayudas al transporte público, la revalorización de las pensiones y la activación de nuevas ayudas para los damnificados por la DANA, además de la polémica cesión del palacete de París al PNV.

Por ello, y tras la publicación del nuevo Real Decreto-ley en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de hoy, los descuentos en los abonos transporte de toda España han vuelto a entrar en vigor, después de que decayesen el pasado 23 de enero tras el rechazo a la anitgua normativa.

Así quedan las nuevas ayudas al transporte público

La primera de las medidas, y probablemente una de las más esperadas, es la vuelta de los abonos recurrentes gratuitos en los trenes de Cercanías, Rodalies y Media Distancia de Renfe, con un origen y un destino predefinidos.

De esta manera, con un valor de 20 euros al cuatrimestre en Media Distancia, y de 10 euros en los servicios de Cercanías, a modo de fianza, el usuario tendrá que realizar al menos 16 viajes para que, al final del periodo establecido, la empresa le devuelva el importe abonado en concepto de fianza y, de esta manera, el abono haya sido completamente gratuito.

Además, también vuelven los descuentos del 50% para los viajeros recurrentes en los servicios ferroviarios de Avant, y la rebaja del 50% a todos los títulos multiviaje del mismo servicio Avant, ya bien sea con Abono Tarjeta Plus, Tarjeta Plus 10 o Tarjeta Plus 10-45.

Asimismo, los abonos y títulos multiviajes seguirán siendo gratuitos para todos aquellos trayectos de titularidad estatal, mientras que la rebaja en el transporte público urbano seguirá siendo de al menos el 50% (un 30% finaciado por el Estado y al menos un 20% aportado por la Comunidad Autónoma). No obstante, el transporte público estará subvencionado al 100% en ambos archipiélagos, Canarias y Baleares, hasta finales de 2025.