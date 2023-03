La plataforma de streaming con raíces españolas donde si ves publicidad no pagas

Noticias relacionadas Rodando Primeras imágenes del nuevo proyecto televisivo de Pilar Rubio que ya se rueda en Canarias

¿Por qué lo gratuito, rebajado o barato nos resulta tan atractivo? ¿Y por qué escogemos o compramos un artículo o servicio con estas características incluso cuando no se ajusta del todo a nuestros gustos o necesidades? El placer que genera la sensación de éxito y recompensa hace que las ventajas pesen más en la balanza que los contras. Pero, por supuesto, en un contexto inflacionista el factor ahorro también juega un papel crucial, sobre todo teniendo en cuenta que el ocio es lo primero que se sacrifica. Con esta premisa, no es de extrañar que la nueva modalidad de suscripción con anuncios de Netflix por 5,49 euros al mes haya acaparado el 40% de las nuevas suscripciones en España desde su implantación en noviembre de 2022, según datos de la consultora Kantar.

Pero lo cierto es que esta alternativa «low cost» de Netflix ni es novedosa ni especialmente beneficiosa para el usuario, que sigue teniendo que pagar otra cuota y ahora con interrupciones. No obstante, la inflación y la entrada de publicidad en Netflix sí que beneficiarán a otra plataforma de streaming de raíces españolas y propietarios japoneses que hace años apostó por un trato más justo con sus usuarios: si hay publicidad, el contenido es gratuito; solo tendrás que pagar si quieres la última novedad. La oferta de Rakuten TV ha actuado como un imán en tiempos de crisis y su catálogo gratuito no hará más que mejorar gracias al aumento del presupuesto que los anunciantes destinarán a las plataformas gracias a la entrada de publicidad en Netflix.

La compañía fue pionera en Europa incorporando la televisión en línea gratuita con publicidad en 2019, mucho antes de que estallara la burbuja de las tecnológicas y la oleada de despidos a la que Netflix se ha sumado con 300 salidas, Disney+ con 7.000 y Amazon con 18.000 despidos. De hecho, Cédric Dufour, CEO de Rakuten TV, asegura que la plataforma «no despedirá a nadie», al contrario, contratarán a más personas, ante la perspectiva de que su parte gratuita del negocio crezca exponencialmente. Pero el factor diferencial de Rakuten TV es que su oferta está compuesta por tres pilares: sus películas para alquilar y comprar a modo de videoclub en línea, servicio que originalmente ofrecía la empresa española Wuaki.tv en 2010 y que en 2012 fue comprada por Rakuten; sus programas, series y películas gratuitas con anuncios, tanto bajo demanda como en canales en línea; y su ya residual servicio de suscripción.

«La particularidad de Rakuten TV es que nos adaptamos a las necesidades de los espectadores para que no tengan que acudir a varias plataformas», explica Dufour, quien en octubre de 2021 tomó el relevo de Jacinto Roca, cofundador de Wuaki, como consejero delegado de Rakuten TV. «Fuimos pioneros en ofrecer contenido gratuito y esta es la parte del negocio que más crece, hasta cinco veces más que la de pago, porque es un modelo nuevo y el contenido es de calidad», subraya en declaraciones a LA RAZÓN durante el Mobile World Congress 2023. El éxito también ha venido condicionado por el actual contexto económico. «También influye la inflación. La gente se aprieta el cinturón y mira las suscripciones con lupa. La oferta que tenemos es bastante clara: o pagas para los últimos estrenos o el resto es gratuito. No hay debate, no vas a pagar por un servicio que no vas a usar», añade el CEO.

Su modelo es diferente a la nueva propuesta de Netflix, que sigue siendo una suscripción con publicidad, aunque sea más barata. No obstante, la entrada de anunciantes en este gigante del streaming dará un impulso a Rakuten TV. «Desde hace unos años ya hay un trasvase de presupuesto de los anunciantes de televisión tradicional a televisión online y el hecho de que un actor como Netflix esté también en la parte de publicidad va a acelerar este trasvase de presupuesto. Para nosotros es bastante bueno», explica Dufour, que prevé un aumento de ingresos por publicidad y la entrada progresiva de los anuncios en el sector de las plataformas de streaming.

A más presupuesto en publicidad, más inversión en contenidos que atraerán a nuevos usuarios, pero otros muchos llegarán a Rakuten TV en busca de un refugio contra la inflación. «Cada vez hay más gente cansada de pagar varias suscripciones y que quiere acceder a un contenido gratis», apunta Cédric Dufour. El reto del sector es explicarle a los usuarios cómo acceder a los contenidos. «Tenemos el desafío común de ayudarles a encontrar contenido de calidad y que se ajuste a su perfil y algunas plataformas deben explicar a sus usuarios por qué están pagando una suscripción y luego deben pagar para ver una película», apostilla el CEO de Rakuten TV haciendo referencia a Prime Video, pero sin nombrarlo directamente.

Otro factor que ha jugado un papel determinante en el crecimiento de esta plataforma son los acuerdos con los fabricantes de smart TVs para incluir el botón de Rakuten TV en casi todos los mandos o ubicar la plataforma en la interfaz. «Esto permite llegar a 140 millones de hogares en Europa», señala Dufour. Actualmente, Rakuten TV tiene 30 millones de usuarios que se conectan todos los meses a la plataforma. El año pasado la vertiente gratuita con publicidad creció un 40% y para 2023 rozará el 70%. Pero los objetivos de la compañía ya no pasan por crecer mucho y rápido sino por crecer llegando a un modelo sostenible y rentable. Para ello, son muy importantes acuerdos como el alcanzado con Orange para gestionar su videoclub en línea.

Para adquirir nuevos usuarios, la plataforma también empezó a producir sus propios contenidos en 2019 de acceso gratuito. Estos han evolucionado desde los documentales deportivos hasta contenidos de entretenimiento como el programa Discovery Island con Pilar Rubio que se estrenó el año pasado en el Festival de San Sebastián, convirtiéndose en la primera presentación de un formato distinto a una película.