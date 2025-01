Los Premios Excelencia en Medicina honran la labor de los médicos más ilustres

El Hotel Westin Palace de Madrid ha sido testigo de la celebración de los Premios Excelencia en Medicina que ha organizado el diario LA RAZÓN, y en el que han sido premiados más de una docena de destacados profesionales especializados en distintas ramas de la medicina. El acto estuvo presidido por el director del periódico, don Francisco Marhuenda, quien se encargó de entregar los galardones con los que fue reconocida la encomiable labor que desempeña cada doctor dentro de su especialidad, así como su excelencia en la práctica médica, investigación y docencia. La organización contó para la ocasión con la colaboración de Bodegas Hispano Suizas, Barrel Bartenders y Truvia, quienes amenizaron el evento con bebidas y cava de bienvenida.

Los médicos premiados asistieron a la ceremonia acompañados de familiares, amigos y compañeros de profesión, para lo que vistieron con sus mejores galas, sabedores del importante reconocimiento que supone recibir el premio que les acredita como mejores médicos de nuestro país. El certamen estuvo conducido por la prestigiosa periodista y escritora Marina Castaño, quien tras dirigir unas breves palabras de bienvenida a los asistentes, cedió la palabra al director del periódico.

“Entregar unos premios con el nombre de excelencia muestra la realidad de la profesión médica, de profunda vocación y servicio. Y es que la medicina es sobre todo eso, servicio, sacrificio y esfuerzo, velando en todo momento por la salud de los ciudadanos para permitir que la sociedad pueda avanzar” destacó Marhuenda.

El director puso en valor el papel que ha desempeñado la tecnología al servicio de los médicos de hoy en día y la evolución de las técnicas aplicadas, las cuales han permitido que enfermedades que hace unos años eran incurables, ahora sea posible abordarlas para vivir más años y con mejor calidad. “No me puedo imaginar cómo será la humanidad dentro de unos años” haciendo alusión a la evolución que ha experimentado la medicina.

“Contamos con un gran sistema sanitario en España que nos garantiza calidad de vida, pero es necesario que vuestro trabajo sea reconocido y valorado como se debe. Como periódico, queremos premiar vuestra vocación y reconocer el servicio público que prestáis. Es la forma de daros las gracias por la labor encomiable que desempeñáis a la sociedad” concluyó Marhuenda.

Tras los emotivos mensajes vertidos por el director, la presentadora retomó la palabra para dar comienzo a la parte central del acto en el que se hizo entrega de los galardones. El primer premiado de la noche fue el Dr. Jesús Paylos, en base a su trayectoria marcada por hitos científicos y su compromiso inquebrantable con la salud cardiovascular, motivos por los cuales, el diario le concedió el galardón de Premio Excelencia en Medicina en Cardiología. Al recoger el premio, el doctor tuvo palabras de agradecimiento hacia el Grupo ASISA, a su presidente y a su equipo de médicos. “Sin ellos y sin el apoyo estructural no podríamos contar con el enorme laboratorio que tenemos, con el que hemos tratado ya a más de 12.000 pacientes”. También dedicó el premio a su familia y a su nieto Albarito, del que elogió su espíritu de sacrificio y abnegación para poder llegar a ser algo grande en la vida.

Dentro del apartado de la traumatología y ortopedia, el Dr. Juan Prieto fue reconocido con el Premio Excelencia en Medicina Especialista en Cirugía de Cadera. Su carrera, marcada por la innovación y el perfeccionamiento de técnicas avanzadas, lo ha llevado a ser uno de los mayores referentes en su especialidad. Al subir al escenario, el doctor Prieto destacó la labor del instituto HIP Institute, el primer centro monográfico en cadera de España, desde donde lidera un equipo que marca el camino hacia una medicina más personalizada y efectiva en el tratamiento de la patología de cadera. El doctor hizo subir al escenario a todo su equipo y posó con ellos con el premio en mano, destacando el espíritu que tienen por ayudar a cambiar la forma de tratar la traumatología.

El Premio Excelencia en Medicina como Especialista en Diagnóstico y Cirugía de Hombro recayó en el Dr. Ricardo Aveledo, quien ha adquirido una gran experiencia con su licencia médica para operar en algunos de los centros de excelencia mundial de reconocido prestigio. El doctor Aveledo dedicó el premio a su padre, quien falleció recientemente. Además mencionó que “la medicina, más que una ciencia, es un arte, ya que no es suficiente con dominar los últimos artículos científicos y saberse todos los libros para ser un buen médico”.

La Dra. Cristina Sacramento es pionera en técnicas de mínima invasión, como la endoscopia percutánea uniportal para hernias de disco y estenosis de canal. Su amplia experiencia y especialización en el uso de las nuevas tecnologías le ha llevado al reconocimiento por parte de LA RAZÓN de concederla el Premio Excelencia en Medicina como Especialista en Cirugía de Columna Vertebral. La doctora destacó que “este logro es fruto del soporte y ayuda que he recibido de muchísimas personas que me han acompañado en mi trayectoria profesional, desde la familia, hasta los compañeros médicos. Me anima a continuar trabajando en esta línea de esfuerzo y dedicación, buscando la excelencia, concluyó.

Dentro de la categoría de psiquiatría, el Dr. Daniel S. Cohen recibió el Premio Excelencia en Medicina en Psiquiatría Infanto-Juvenil y de Adultos. Con un enfoque que abarca desde la infancia hasta la vida adulta, este psiquiatra ha construido su carrera en torno a un principio claro: entender a las personas desde sus propias experiencias y contextos culturales para ayudarlas a alcanzar su bienestar emocional. El doctor dedicó el premio a su familia y a sus pacientes que diariamente le enseñan el valor de la resiliencia y la esperanza. “La importancia de la salud mental no puede ser desestimada, por lo que debemos promover un mundo en el que la empatía sea uno de los pilares fundamentales”, subrayó durante su intervención.

Como continuación al tratamiento de trastornos psiquiátricos, la Dra. Inmaculada Escamilla recibió el Premio a la Excelencia en Medicina en Psiquiatría Infantil y Adolescente, Especialista en TDAH. La doctora también tuvo palabras de agradecimiento para sus pacientes, afirmando que “son los que nos hacen trabajar cada día y animan a seguir investigando, dando lo máximo de nosotros. Si logramos entender mejor la conducta y el desarrollo del cerebro, podremos ofrecer mejores soluciones a nuestros pacientes y sus familias”.

El Premio Excelencia en Medicina en Cirugía Ortopédica fue otorgado por LA RAZÓN al Dr. Rafael Llombart Ais, por su faceta humana al recorrer hospitales de todo el mundo brindando asistencia médica y formando a personal sanitario en países con recursos limitados. Mas allá de los agradecimientos a los familiares y al equipo con el que diariamente desarrolla su trabajo, el doctor Llombart destacó que estamos en una época de transición en la medicina, con inteligencia artificial y métodos muy novedosos, pero tenemos que ser capaces de transmitir que el arte y el concepto de la curación han venido condicionados tradicionalmente por la imposición de manos, que significa tocar al enfermo y hacer un buen historial clínico. El doctor apela a que no se debe perder esta filosofía en el tratamiento de los pacientes.

Dentro del universo de la cirugía capilar, pocos nombres destacan como el Dr. Santiago Casquero-Gherardi, quien recibió el Premio Excelencia en Medicina en Cirugía Capilar por su modelo integral de tratamiento IHRS, el cual combina IA, herramientas quirúrgicas diseñadas por él mismo y un enfoque científico riguroso. Desde el escenario, agradeció al periódico el premio recibido, así como a las diferentes clínicas y profesionales que han apostado por el uso de su tecnología. “Con mi trabajo ayudo a mejorar la vida de las personas, ya que el cambio no es solo físico, sino también emocional”, puntualizó durante su intervención.

El Dr. Javier Valenzuela fue galardonado con el Premio Excelencia en Medicina en Cirugía Plástica Estética y Reparadora. Para el doctor, el futuro de la cirugía plástica pasa por crear equipos que sumen conocimientos y permitan avanzar en tratamientos más sofisticados y personalizados. Durante su intervención tras recoger el premio, destacó que “en estos momentos en los que proliferan las clínicas de estética, tenemos que ser sensatos y buscar la honestidad y seguridad del paciente, algo que en nuestra clínica hacemos todos los días”.

Dentro de los avances que se están produciendo en el ámbito de la medicina estética, la Dra. Rafaela Rivas fue reconocida con el Premio Excelencia en Medicina en Tratamientos Innovadores de Medicina Estética. Sus palabras de agradecimiento estuvieron dirigidas al apoyo incondicional que recibe del equipo que compone Clínica Médico Estética Dra. Rivas. . “Nuestro objetivo es seguir apostando por la innovación e invertir en equipos de última generación que hagan que los pacientes tengan resultados excelentes, con procedimientos mínimamente invasivos. Apostamos además por la formación de todo el equipo, pues es la base para estar a la vanguardia de los tratamientos novedosos que mejoren su bienestar y autoestima, y frenen los signos de envejecimiento”, concluyó.

El Dr. Jaime Orfila Timoner fue reconocido con el Premio Excelencia en Medicina Interna. Para el doctor Orfila, una carrera profesional en la medicina es el resultado de un esfuerzo compartido. Durante su intervención, comentó con humildad que “este premio es también para mis mentores, mis compañeros y para el hospital que me lo ha dado todo: Son Dureta y, ahora, Son Espases”. El doctor señaló que la medicina interna es la responsable del 20% de las altas que se producen en el sistema sanitario de salud, y aludió a que “el sistema actual necesita redefinirse, coser sus costuras y actualizar las normas, pues necesita una profunda reflexión”.

La Dra. Gui-Youn Cho Lee recibió el Premio Excelencia en Medicina en Cirugía Oral y Maxilofacial. Los tratamientos de la doctora Cho destacan por combinar la influencia de la medicina tradicional Oriental, aprendida de su padre, con la técnica de la cirugía moderna, lo que le ha brindado una perspectiva única dentro de su especialidad. Al recoger el premio, la doctora tuvo palabras de agradecimiento: “este premio no solo reconoce mi trabajo, sino también el de mi familia, que ha sido mi gran apoyo durante todos estos años. “He aprendido a escuchar y a ponerme en la piel del paciente, lo cual me ha inculcado unos valores de trato excepcionales. Gracias a los pacientes por confiar su salud poniéndose en mis manos”, subrayó al concluir su discurso.

El último premio de la noche recayó en el Dr. David Abejón González, que fue galardonado con el Premio Excelencia en Medicina Regenerativa. El doctor Abejón, pionero en la lucha contra el dolor crónico, se disculpó previamente por no poder estar presente en la gala para la recogida del galardón, pero transmitió palabras de agradecimiento hacia la organización, afirmando que “nunca piensas en recibir un premio. Este reconocimiento es la respuesta a tantos años de trabajo duro y silencioso” confesó.

Tras la conclusión de la entrega de premios, llegó el momento de la tradicional foto de familia en la que todos los galardonados de la noche subieron al estrado para posar con su trofeo. De esta forma se puso el punto y final a la cena de gala y la ceremonia que organizó el diario LA RAZÓN con motivo de la celebración de los Premios Excelencia en Medicina. Esta edición será recordada por la excepcional contribución de los médicos que fueron laureados en sus respectivas especialidades, los cuales contribuyen significativamente al avance de la medicina y al bienestar de los pacientes.