Pronósticos en la nueva era Trump

Warren Buffett, el mítico y nonagenario inversor, seguido en todo el mundo, aseguró en una ocasión que «los pronósticos dicen mucho sobre la personalidad del que los hace, pero no dicen nada sobre el futuro». La cita la ha repescado el analista Juan Ignacio Crespo, muy prudente en sus opiniones sobre cómo evolucionarán los precios del oro, el dólar y el petróleo los próximos meses. Buffett no estuvo en la toma de posesión de Trump al lado de lo que Pedro Sánchez llamó la «tecnocasta», es decir, Musk, Bezos, Zuckerberg y compañía. El inquilino de la Moncloa, por cierto, no ha explicado las razones de la urgencia del relevo –defenestración– de Álvarez-Pallete por Murtra en Telefónica, movimiento que entroncaría con un iliberalismo de matiz incluso trumpiano. La operadora española, endeudada y con la cotización por los suelos, quizá requería un volantazo y Murtra puede darlo con éxito, pero las formas también son importantes en las empresas y los negocios y, por otra parte, los mercados recelan –y no son los únicos– de las intromisiones estatales en las compañías.

Trump, desde el minuto uno, ha dado señales de que piensa entrar en la economía como un elefante en una cacharrería. Sus decisiones tendrán repercusiones globales pero «todavía no tenemos una idea clara sobre las líneas de sus nuevas políticas, ni de su alcance, o incluso a qué países podría afectar más y su posible respuesta», apunta Eoin Walsh, gestor de TwentyFour AM, boutique inversora de renta fija de Vondotel, firma anglo-americana de origen suizo. El regreso de Trump a la Casa Blanca, en cualquier caso, «exige que Europa actúe con rapidez y determinación en su proceso de transformación», indica el Círculo de Empresarios, que preside Juan María Nin, en un documento sobre las conclusiones del llamado «Informe Draghi». Entiende que es un punto de partida útil, pero teme que quede en un ejercicio teórico, ya que «carece de un plan estratégico detallado». Es el nuevo mundo de Trump, en el que casi todo está en el aire, incluso lo que de verdad haga el otra vez «presidente USA» o lo que ocurra ahora en Telefónica porque, además, los pronósticos «no dicen nada sobre el futuro», vuelve a recordar Buffett.